«Это вовсе не стриптиз»: дочь Успенской обвинили в похабных действиях из-за танцев

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина танцует на шесте. Об увлечении стало известно в середине марта, но сейчас пользователи сети активизировались и буквально захейтили (от англ. Hate — ненавидеть) Татьяну.
Пользователи, по словам знаменитой шансонье, докапываются даже до орфографических ошибок, но основным поводом стали именно танцы.
Исполнительница песни «А я сяду в кабриолет» резюмировала, что ее дочь сейчас ищет себя, и призвала не осуждать за это.
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«Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — заявила Любовь Успенская в беседе с ОСН.
Исполнительница песни «А я сяду в кабриолет» резюмировала, что ее дочь сейчас ищет себя, и призвала не осуждать за это.
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Никита Кротов