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«Это вовсе не стриптиз»: дочь Успенской обвинили в похабных действиях из-за танцев

Успенская заступилась за танцующую на шесте Плаксину
Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина танцует на шесте. Об увлечении стало известно в середине марта, но сейчас пользователи сети активизировались и буквально захейтили (от англ. Hate — ненавидеть) Татьяну.
Пользователи, по словам знаменитой шансонье, докапываются даже до орфографических ошибок, но основным поводом стали именно танцы.

«Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — заявила Любовь Успенская в беседе с ОСН.

Исполнительница песни «А я сяду в кабриолет» резюмировала, что ее дочь сейчас ищет себя, и призвала не осуждать за это.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
«Проводили Пашу в цинке»: тело Техника отправили из Тайланда в Москву
Директор Паши Техника Марк Яровный сообщил, что тело рэпера отправили в Москву
08 апреля 2025, 13:32

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Директор Паши Техника Марк Яровный вышел на связь из больницы, где умер рэпер, и сообщил, что тело музыканта наконец смогли отправить в Москву.
Яровный прилетел на Пхукет к Технику на прошлой неделе и был рядом с ним, когда врачи отключили его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.

Директор музыканта опубликовал официальное медицинское заключение о смерти Ивлева на тайском языке. Причинами смерти в документе указываются острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность, пневмония неуточненная.

Тело Техника несколько дней не могли забрать из медучреждения, однако сегодня это наконец удалось сделать.

«Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра Легенда будет уже в Москве», — сообщил Яровный.

Он добавил, что похороны Ивлева состоятся не скоро, так как сначала тело должно прийти в Россию, там оно какое-то время будет находиться в морге, пока родственники будут искать место на кладбище. По словам Яровного, всё это не так быстро и просто.

Паши Техника не стало 4 апреля в больнице в Таиланде. В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь рэпера, рядом до последнего находилась его бывшая жена Ева Карицкая.

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Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»
#врачи
#жизнь
#техника
#кладбище
#похороны
#таиланд
#пневмония
#диагноз
#медучреждения
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Пять лучших фото молодой супруги Овечкина
08 апреля 2025, 12:22

Анастасия и семья (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

В социальных сетях 31-летняя супруга Александра Овечкина Анастасия Овечкина (Шубская) открыто показывает свою жизнь подписчикам.
Девушка публикует фотографии семьи. Фотографии отражают обычную жизнь Анастасии и ее детей и мужа, где царит любовь.

Девушка не упускает шанса показать свою отличную фигуру в купальнике.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Подписчики в социальных сетях замечают, что девушка очень похожа на своих родителей: актрису Веру Глаголеву и бизнесмена Кирилла Шубского. В 2017 году от тяжёлого заболевания умирает мама, но отец поддерживает тёплые отношения с дочерью. Он тесно подружился с зятем, прилетает на его игры и поддерживает его. Фанаты девушки восхищаются ее красотой и обаянием и не могут поверить, что она родила двух детей.

Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
Анастасия (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Подписчики всегда радуются новым фотографиям Анастасии с семьёй и замечают какая она крепкая и счастливая.

Анастасия с семьёй (Фото/Instagram* nastyahubskaya)
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская

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«Я никак не худею и ем всё, что хочу»: молодая жена Омарова назвала свой вес после родов
Молодая жена Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм
08 апреля 2025, 11:59

Валерия Мага (Фото: Instagram*/zimamoscow)

Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия Мага весит после родов 51 килограмм. Об этом супруга миллиардера рассказала в соцсетях. По ее словам, она никак не может сбросить вес. Девушка хочет вернуться к прежней цифре в 45 килограммов.
«Я никак не худею и ем всё, что хочу», — призналась Валерия.
Медики рекомендуют новоиспеченной маме на время кормления грудью воздержаться от массажей и занятий спортом. Валерия Мага хочет обратиться к специалистам сразу после завершения грудного вскармливания. При этом блогер отметила, что видимо «муж не хочет», чтобы она худела. Мага опубликовала снимок предпринимателя с огромным пакетом муки.

«У нас сейчас любимое блюдо — пирожки с картошкой», — резюмировала девушка.
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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Я вела стрим в Minecraft»: Мизулина раскрыла подробности знакомства с певцом SHAMAN
У Екатерины Мизулиной сложились теплые отношения с родителями певца SHAMAN
08 апреля 2025, 11:53

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, как они познакомились с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) и раскрыла поклонникам некоторые детали их отношений на шоу «УТРО.ТНТ».
«В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава "Я русский". На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется», — рассказала Мизулина.

Она также добавила, что Ярослав общается с ее мамой, они созваниваются и могут что-то обсудить. Сама Екатерина также общается с мамой и отцом Дронова. У них сложились теплые семейные отношения, отметила глава Лиги безопасного интернета.

Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.

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#отношения
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«Это реально не прикол»: Штурм раскрыла новое странное увлечение Петросяна
Штурм сообщила, что Петросян собирает книги для вызова демона
08 апреля 2025, 11:36

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Юморист Евгений Петросян собирает коллекцию книг по оккультизму «Пятикнижие тьмы», рассказала певица Наталья Штурм, опубликовав в Telegram-канале запись с рассказом блогера, где сказано, что шоумен хочет «вызвать демона Нергала и устроить конец света». Якобы Петросян был в прошлом году в Саранске, где взял четвертую книгу. Известно, что автор книг — некий шумерский чернокнижник.
«Это реально не прикол. Моя дочь еще давно обратила на это внимание. Собирать такие тематические книги стремно и странно», — написала Наталья Штурм.

В середине марта стало известно, что Петросян отказался от частных выступлений на неопределенный срок. Журналисты предполагали, что это решение связано со здоровьем артиста. Евгению Петросяну 79 лет.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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