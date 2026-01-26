«Бог есть, а смерти нет»: Маргарита Симоньян впервые показала себя без парика после курсов химиотерапии

26 января 2026, 14:47

Маргарита Симоньян опубликовала снимок без волос после курса химиотерапии

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram-канал @msimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале трогательным снимком. На кадре она сидит на диване, улыбается и демонстрирует отсутствие волос. Под фото женщина написала: «Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет».