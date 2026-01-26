«Бог есть, а смерти нет»: Маргарита Симоньян впервые показала себя без парика после курсов химиотерапии
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась в своем Telegram-канале трогательным снимком. На кадре она сидит на диване, улыбается и демонстрирует отсутствие волос. Под фото женщина написала: «Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет».
Напомним, что Симоньян борется с раком груди. В начале сентября 2025 года телеведущая сообщила о серьезной болезни в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Знаменитость не раскрыла подробности, но упомянула дату операции — 8 сентября. Процедура прошла успешно, и после наркоза Маргарита вновь вышла на связь с подписчиками.
Сейчас главный редактор RT проходит курс химиотерапии. В ноябре она объявила о возобновлении съемок программы «Ч.Т.Д.» на НТВ. В декабре Financial Times включил ее в список самых влиятельных людей 2025 года.
В январе 2026 года женщина анонсировала работу над книгой о Тигране Кеосаяне. Несмотря на трудности, она продолжает вдохновлять своих поклонников и оставаться активной в медиапространстве.
