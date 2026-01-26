«Ни одного корпоратива»: МУККА рассказал, сколько заработал на новогоднем хите

26 января 2026, 13:07

МУККА рассказал о популярности трека «Под Новый год» и фите с Betsy

МУККА (Фото: Instagram* / @fakemukka)

Артист МУККА рассказал, как появился нашумевший трек «Сигма бой», записанный совместно с Betsy, и признался, что вирусная песня «Под Новый год» неожиданно не принесла дополнительного дохода в праздничный сезон. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам музыканта, идеи для песен часто приходят спонтанно — в самых обычных ситуациях.





«Едешь в машине, просто идешь, варишь суп и тебе приходит фраза какая-то ключевая, и дальше вокруг этой фразы ты пишешь песню», — поделился он.

«На удивление вообще ни одного корпоратива (с треком «Под Новый год») не было, очень бы хотелось на самом деле. Иногда хочется кринжа бахнуть», — признался МУККА.