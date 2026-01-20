Заблокировавшие Волочкову мать и дочь неожиданно поздравили ее с юбилеем
Мать и дочь балерины Анастасии Волочковой, несмотря на конфликт и блокировки в соцсетях, неожиданно поздравили ее с 50-летием, а также прислали букет белых роз. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru с юбилейного концерта артистки в Москве.
Письмо от своих родных Волочкова прочитала прямо со сцены. В нем близкие пожелали балерине здоровья и творческих успехов.
«Дорогая мама, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Творческих успехов на всех площадках, о которых ты мечтаешь. Крепкого здоровья духа и тела, молимся о тебе. Искренне твои Ариадна, Никита и мама», — говорится в послании.Сама артистка отметила, что родные знали, как ее удивить. По ее словам, этот жест стал для нее подтверждением счастья, несмотря на все сложности в отношениях и общении.