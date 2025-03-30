«Бог наказал за предательства женщин»: Буйнов назвал причину возникновения у него рака

(Фото: Телеграм @buinovofficial)
Популярный певец и автор песен Александр Буйнов столкнулся с серьёзной болезнью: у него диагностировали рак предстательной железы. Не впасть в панику или депрессию ему помогло принятие этого недуга как наказания от Бога за неблаговидные поступки, которые он совершал.
Звезда российской эстрады спокойно и без излишнего драматизма отнёсся к своему заболеванию. В беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» он признался, что его близкие гораздо серьёзнее воспринимали ситуацию, чем он сам. Буйнов говорит, что справиться со своими чувствами и негативными эмоциями ему помогло полное принятие уготованной участи.
Возможно, спокойное отношение к своему заболеванию, осознание заслуженности и неизбежности того, что происходит, отчасти помогло успешному лечению. Артисту сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Впрочем, осенью прошлого года поползли слухи, что болезнь вернулась, а Буйнову даже присвоили паллиативный статус. Музыкант опроверг все сплетни о последней стадии рака и каких-то страшных диетах и препаратах.
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«Есть за что. Потому что я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Все мы когда-то совершали подобные поступки, поэтому мое восприятие болезни не было таким сильным, как у окружения. Я так считаю — Бог наказал и есть за что», — сказал певец.Александр считает, что высшие силы могли наказать его за то, как он обошелся с матерью своей дочери Юлии: пара сходилась и расходилось, но в конце концов музыкант окончательно ушел из семьи, оставив Людмилу с ребенком на руках.
Возможно, спокойное отношение к своему заболеванию, осознание заслуженности и неизбежности того, что происходит, отчасти помогло успешному лечению. Артисту сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Впрочем, осенью прошлого года поползли слухи, что болезнь вернулась, а Буйнову даже присвоили паллиативный статус. Музыкант опроверг все сплетни о последней стадии рака и каких-то страшных диетах и препаратах.
«Ощущение, что плюнули, пытались растереть. Я там написал от себя: „Ребята, откуда такие сведения? Вы пользуетесь такой медицинской терминологией…“ Я даже зашел в Интернет и нашел, как называется вот это вот слово, как называется диета, которая была у меня как бы прописана. Мне просто было интересно. Они пользуются такой терминологией, чтобы было убедительно», — рассказал артист в беседе с изданием StarHit.
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Александр Бойцов