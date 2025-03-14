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«Прямой эфир»: Сын сбитой Александром Буйновым женщины ранее устраивал «подставное ДТП»

Александр Буйнов заявил о готовности помогать сбитой им женщине всем, чем нужно
Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)

Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)

Сегодня, 14 марта, на телеканале «Россия» выйдет программа «Прямой эфир», в которой будут выяснены все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» немолодую женщину. Однако пользователи Сети уже ознакомились с этим выпуском передачи, гостем которой стал артист.
После получения необходимой помощи пострадавшая уже выписалась из больницы, но не хочет идти на контакт со звездой эстрады. Буйнов общается с её сыном Алексеем. Певец выразил радостное удивление по поводу того, что молодой человек оказался настолько разумным и «адекватным». Артист предлагает семье пострадавшей всяческую помощь, которой, однако, пока что никто не воспользовался.

Важным моментом выпуска программы стала информация о семье угодившей под машину женщины. Например, в студию пришла бывшая тёща Алексея и рассказала, что ранее он устраивал «подставное ДТП» с участием её дочери. Если эти сведения подтвердятся, то вся ситуация примет несколько иной и ещё более скандальный оттенок.

Сам Буйнов ранее говорил после посещения пострадавшей в больнице, что она находится «под влиянием», но не уточнил, под чьим именно. От интервью женщина отказалась, так как, по слухам, уже связана обязательствами с другим телеканалом. Скорее всего, следует ожидать продолжения истории.

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«Пугачева снова вышла на тропу расправ»: Собчак прокомментировала последние новости о Пугачевой
Ксения Собчак не верит, что Пугачева заказала убийство Бородина
14 марта 2025, 16:27

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Уехав из РФ и назвав россиян «холопами и рабами», Алла Пугачева превратилась в опальную певицу. Многие артисты не скрывают, что певица ставила им палки в колеса и мешала строить карьеру.
А недавно появились сообщения о том, что Примадонна заказала убийство известного общественного деятеля Виталия Бородина. Он уже написал заявление в Следственный комитет. Еще он подчеркнул, что в случае чего Примадонна должна будет прилететь на допрос в РФ.

Журналистка Ксения Собчак внимательно следит за этой историей. Она полагает, что Алла Пугачева, которая сейчас живет на Кипре, не способна на подобные поступки.

«Мы же не будем всерьез обсуждать, что Пугачева заказала убийство Бородина, правда? Хотя потенциальные свидетели у него уже есть. То есть рецидивистка Пугачева снова вышла на тропу расправ», — выразила свое мнение Ксения в передаче «Осторожно, Собчак!».

Сама Примадонна еще не прокомментировала новость о покушении на Виталия Бородина.

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«Может не дождаться донора»: Кардиолог оценила предложения врачей о пересадке сердца Тиграну Кеосаяну
Кардиолог Романенко: при пересадке сердца Кеосаяну нужно оценить риски
14 марта 2025, 16:01

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Телеведущий Тигран Кеосаян уже более двух месяцев находится в коме. Ходят разговоры о том, что его сердце истощено, и у некоторых специалистов возникает вопрос о пересадке органа. Они считают это возможностью спасения.
​​​​Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко в беседе с «Радио 1» объяснила, что когда речь идет о трансплантации органов, учитываются многие моменты, в том числе шансы выживания с пересаженным сердцем.

«Учитывается, насколько человек хронически болен. Врачи всегда оценивают риски, все «за» и «против», делают все возможное», — сказала она.

По ее словам, пересадка сердца и любого другого органа — это огромная нагрузка на весь организм, поэтому нужно понимать, выдержит ли человек такое.

«Это применение тяжелой артиллерии. Чтобы организм не отторгал чужеродный орган, вводятся препараты-иммуносупрессоры, и в это время человек оказывается беззащитным перед любой инфекцией. В данном случае все взвешивается, потом принимается решение», — поделилась кардиолог.

Она добавила, что сама по себе пересадка органа — это неординарная история.

«Орган должен быть в наличии. Зачастую пациенты с какими-то заболеваниями долго ждут своего донора и, к сожалению, даже не доживают до того времени, когда появляется подходящий донор», — заключила Романенко.

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«Может быть, уже влюблены»: МакSим не стала отрицать наличие любимого после победы над зависимостью
Певица МакSим рассказала о своей личной жизни
14 марта 2025, 15:46

МакSим (Фото: Инстаграм* @maksimartist)

Певица МакSим намекнула на новый роман после победы над зависимостью, сообщила «Комсомольская правда».
Последние годы певица МакSим переживала тяжелые времена: она едва не скончалась от ковида, а потом попала в рехаб, чтобы побороть зависимость. Победив вредную привычку, певица посадила яблоню рядом с реабилитационным центром в знак своего обновления.

«Я хотела оставить после себя символ новой жизни, если говорить образно. Жизнь можно продолжать, наполняя ее новыми смыслами, радостью, и, конечно, новыми плодами», — призналась знаменитость.

И, судя по всему, в жизни МакSим правда началась новая глава. Раньше она делилась, что любила лишь двух мужчин. Теперь же артистка игриво ответила на вопрос о наличии возлюбленного, намекнув на новый роман.

«Если не секрет, может быть, уже влюблены», — спросили журналисты.

«Все может быть», — со смехом сказала МакSим.

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#журналисты
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#реабилитация
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Заводила романы с коллегами и тайно вышла замуж за простого парня: как живёт актриса Ингрид Олеринская, разбившая чужую семью
14 марта 2025, 15:32

Ингрид Олеринская (Фото: Телеграм, @olerinskaya_ingrid)

Первой киноработой актрисы Ингрид Олеринской была комедийная мелодрама «Неадекватные люди». Интересно, что артистка не училась в театральном вузе, но её игру в вышеуказанном фильме оценили положительно.
О том, как Ингрид стала актрисой и в каких новых кинокартинах она появится, а также о её личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Бросила университет ради кино


Когда Ингрид училась на географическом факультете Московского педагогического государственного университета, её пригласили на пробы в фильм Романа Каримова «Неадекватные люди»: летом, отдыхая вместе с друзьями в Лужниках, девушка случайно пересеклась с ассистенткой режиссёра. Яркая и эффектная Олеринская поразила её природной артистичностью.

Фильм ждал успех, а Ингрид покорила зрителей своим обаянием. По словам актрисы, она обладает сильным и крутым характером, поэтому ей было легко перевоплотиться в свою героиню.

Ингрид Олеринская (Фото: Телеграм, @olerinskaya_ingrid)

Актёрский дуэт Ингрид Олеринской и Ильи Любимова, её партнёра, исполнившего главную мужскую роль в картине, признали лучшим на фестивале «Окно в Европу» в 2010 году. Конечно, после такой победы в киноиндустрии девушка оставила учёбу и выбрала актёрскую профессию. Известно, что через 10 лет Роман Каримов снял продолжение истории — «Неадекватные люди-2».

Новые проекты


По данным сервиса «Кинопоиск», Ингрид Олеринская снялась в 42 кинокартинах, среди них «Наружное наблюдение» (сериал), «Обнимая небо» (сериал), «Лондонград. Знай наших!» (сериал), «Молодой человек», «Ира» (сериал) и другие. В апреле 2025 года ожидается фильм «Клёвый УLove» с её участием, а в мае — комедия «Туда».

Романы с коллегами


В 2013 году у Ингрид Олеринской были близкие отношения с актёром Иваном Стебуновым. Они познакомились во время съёмок комедии «Билет на Vegas». Их роман продлился недолго.

Иван Стебунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Затем в течение трёх лет она встречалась с актёром Сергеем Чугиным. Несмотря на то что Сергей был женат и у него был трёхлетний сын, он оставил семью ради Ингрид. Спустя два года в паре всё чаще стали происходить ссоры. У Олеринской карьера шла в гору, чего нельзя было сказать о Сергее, который ревновал девушку к профессии. Вскоре они расстались.

Как за каменной стеной


В 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за 33- летнего мужчину, которого зовут Роман.
«Дело в том, что женщина-актриса — это чуть больше, чем женщина, а мужчина-актёр- это чуть меньше, чем мужчина. И в этом вся суть. Я хочу, чтобы рядом со мной был мужчина, а не вторая истеричная особа», — говорила Олеринская.
Её избранник работал в МЧС, а сейчас отвечает за пожарную безопасность в одном крупном торговом центре.

Ингрид и Роман сыграли свадьбу спустя месяц после знакомства. В молодом человеке девушку привлекли его целеустремлённость и амбиции, к тому же, он очень добрый и простой парень. Рядом с ним Ингрид чувствует себя в безопасности.

Ингрид Олеринская (Фото: Телеграм, @olerinskaya_ingrid)

Известно, что актриса переехала жить к мужу вместе со своим любимым псом Брюсом. Подробности своих отношений с супругом Олеринская не раскрывает, так как не хочет, чтобы о ней и её любимом человеке язвительно злословили.

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Алсу поделилась фото в объятиях Константина Крюкова
Певица Алсу опубликовала фото с актером Константином Крюковым
14 марта 2025, 15:29

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)

Певица Алсу поделилась с поклонниками серией фотографий. На некоторых из них она позировала в объятиях актера Константина Крюкова.
Исполнительница хита «Все равно» рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым в конце августа. За 18 лет совместной жизни у пары родились трое детей: две дочери и сын.

Сегодня в личном блоге артистки появились фотографии со съемок ее будущего клипа на композицию «Чужая».

В кадре Алсу появилась в объятиях актера Константина Крюкова, который снимался в картинах «9 рота» и «Маме снова 17». Артист и певица органично смотрелись вместе. На экс-супруге бизнесмена было бежевое приталенное пальто, а на Крюкове — длинный черный плащ.

Константин Крюков и Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)


Константин ласково обнимал Алсу, которая казалась спокойной и счастливой. Они смотрели в пламя. Актер и исполнительница также сфотографировались на кровати.

«Музыка опять накрывает с головой, и я в ожидании своего первого релиза в 2025 году. 21.03.2025 — отметьте эту дату в календаре!», — отметила певица.

Звезды отреагировали на совместную съемку Алсу и Крюкова.

«Это что за кино нас ждет!» — написал рэпер Natan под постом певицы.

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