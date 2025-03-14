«Прямой эфир»: Сын сбитой Александром Буйновым женщины ранее устраивал «подставное ДТП»

Александр Буйнов (Фото: Телеграм @buinovofficial)
Сегодня, 14 марта, на телеканале «Россия» выйдет программа «Прямой эфир», в которой будут выяснены все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» немолодую женщину. Однако пользователи Сети уже ознакомились с этим выпуском передачи, гостем которой стал артист.
После получения необходимой помощи пострадавшая уже выписалась из больницы, но не хочет идти на контакт со звездой эстрады. Буйнов общается с её сыном Алексеем. Певец выразил радостное удивление по поводу того, что молодой человек оказался настолько разумным и «адекватным». Артист предлагает семье пострадавшей всяческую помощь, которой, однако, пока что никто не воспользовался.
Важным моментом выпуска программы стала информация о семье угодившей под машину женщины. Например, в студию пришла бывшая тёща Алексея и рассказала, что ранее он устраивал «подставное ДТП» с участием её дочери. Если эти сведения подтвердятся, то вся ситуация примет несколько иной и ещё более скандальный оттенок.
Сам Буйнов ранее говорил после посещения пострадавшей в больнице, что она находится «под влиянием», но не уточнил, под чьим именно. От интервью женщина отказалась, так как, по слухам, уже связана обязательствами с другим телеканалом. Скорее всего, следует ожидать продолжения истории.
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Важным моментом выпуска программы стала информация о семье угодившей под машину женщины. Например, в студию пришла бывшая тёща Алексея и рассказала, что ранее он устраивал «подставное ДТП» с участием её дочери. Если эти сведения подтвердятся, то вся ситуация примет несколько иной и ещё более скандальный оттенок.
Сам Буйнов ранее говорил после посещения пострадавшей в больнице, что она находится «под влиянием», но не уточнил, под чьим именно. От интервью женщина отказалась, так как, по слухам, уже связана обязательствами с другим телеканалом. Скорее всего, следует ожидать продолжения истории.
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Александр Бойцов