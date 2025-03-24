Брошенные женщины, внебрачный сын и резонансное ДТП: Александру Буйнову 75 лет

В конце 80-х и начале 90-х не было ни одной женщины в России, которая бы не мечтала об Александре Серове. Проникновенные тексты, лирический вокал, брутальная внешность. За более чем 40 лет карьеры интерес к нему не утихает. 24 марта певцу исполняется 74 года.