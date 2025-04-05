Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Дошутился»: как Шаляпина в юности «девки избили»

«Дошутился»: как Шаляпина в юности «девки избили»

Прохор Шаляпин рассказал, как его избили певицы хора за шутки в юности
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин «дошутился» в 16-летнем возрасте. Мужчина рассказал подробности в беседе с радио «Юмор FM». Он указал, что его били пятеро девушек.
«Меня народный хор один раз избил. Мне было 16 лет. Я учился в Ипполитово-Иваново. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил, а я шутил много — дошутился», — рассказал исполнитель.
По словам Шаляпина, он всегда все решал при помощи слов, а не физической силы, а в конфликты попадал за собственную прямолинейность и колкость. Ранее стало известно о чувствах Прохора Шаляпина к женщинам.

Читайте также:

«Даже он не бессмертный»: Слава КПСС о смерти Паши Техника

«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера

«Даже не извинилась! Я понимаю Филиппа»: Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#шоу-бизнес
#звёзды
#новости
«Мы сами выбираем — бороться или сдаться»: Стас Пьеха высказался о смерти Паши Техника
Стас Пьеха высказался о смерти Паши Техника
05 апреля 2025, 12:15

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

44-летний Стас Пьеха прокомментировал трагедию, произошедшую с 40-летним Пашей Техником. Внук Эдиты Пьехи дал понять, что как никто понимает рэпера.
«Жаль, но мы сами выбираем — бороться или сдаться...», — написал Стас в соцсетях.

Певец напомнил, что уже более десяти лет у него есть клиника, в которой помогают избавиться от наркотической зависимости.

«Мы вылечили тысячи. Выживут лишь те, кто ходит выздоравливать как на работу. И да, мне всех жаль, но мы тут бессильны!» — добавил артист.

Напомним, из-за наркотической зависимости у Стаса Пьехи произошел инфаркт в 34 года.

Читайте также:

«Даже он не бессмертный»: Слава КПСС о смерти Паши Техника

«Я предложил ему лечь в рехаб на год»: Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником

«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу

*Запрещен в РФ
#певец
#похороны
#клиника
#инфаркт
#артист
#рф
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мимикрия всем надоела»: Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»
Цыганова назвала песни Пугачевой «антироссийской пропагандой»
05 апреля 2025, 12:11

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Певица Вика Цыганова, говоря об Алле Пугачевой, заявила, что в России «не целуют ручки предателям». Последние две песни примадонны она считает «антироссийской пропагандой» и призывает исполнительницу «не соваться со своими песенками» в РФ.
«На передовой эта мимикрия всем уже надоела, устали мы от нее. Пусть сидит в своем Израиле или на Кипре и поет что хочет. Главное, чтобы в Россию не совалась со своими песенками. Мы построим новую Россию. Без нее», — написала Цыганова в личном Telegram-канале.

Помимо Пугачевой, Цыганова критиковала Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, а также его умершего отца Бедроса. Звезда усомнилась, что последнему справедливо присвоили звание народного артиста РФ.

Читайте также:

«Дошутился»: как Шаляпина в юности «девки избили»

«Ждала, что Ефремов из тюрьмы вернется»: Евгения Добровольская до последних дней заботилась о родных

«Привыкаю»: Анна Семенович показала, как проводит утро в загородном доме
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#алла пугачёва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Даже он не бессмертный»: Слава КПСС о смерти Паши Техника
Слава КПСС высказался о смерти Паши Техника
05 апреля 2025, 11:16

Вячеслав Машнов (Фото: Instagram*/kpss_begemot_official)

Накануне вечером не стало российского рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), ему было 40 лет. О смерти артиста высказался его коллега по цеху Вячеслав Машнов (Слава КПСС).
«Вот и умер Паша Техник. Оказалось, даже он не бессмертный. У Павла было несколько шансов, но постоянное употребление зачастую создает такую пустоту, из которой возвращаться уже некуда», — сказал он.
У Паши Техника была полиорганная недостаточность, поражение почек и легких, медики диагностировали пневмонию. Незадолго до его смерти экс-супруга почившего рэп-исполнителя Ева Карицкая говорила о том, что ему должны были сделать энцефалограмму, чтобы проверить функционирование головного мозга.

Читайте также:

«Я предложил ему лечь в рехаб на год»: Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником

«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу

«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера
Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера
05 апреля 2025, 11:02

Гуф, Алена Жигалова и Натан (Фото: Telegram @alenablin)

Алена Жигалова откровенно рассказала о своем участии в шоу «Звезды в джунглях». Интервьюер заявила, что влюбилась в женатого музыканта.
Рэпер Натан на шоу «Звезды в джунглях» открыто флиртовал с блогером Лерчек, а затем вступил в интимные отношения с певицей Бьянкой. Многие осудили поведение Натана на проекте.

Жигалова открыто сообщила о своей симпатии к музыканту.

«Поплакала я, когда увидела его поцелуи, я прямо ревела, сидела. Я плакала. Серьезно он мне понравился. Любила, слезы проливала. А он — к одной, ко второй. А мне только песню спел по пьянке», — поделилась интервьюер на «Шоу Воли».

Читайте также:

«Девчат, давайте по чесноку»: Natan доказал, что у него не было интима с Лерчек и Бьянкой

Алана Мамаева заявила, что Натан продолжит «кутить» после воссоединения с женой

Грязный скандал и осуждения коллег: как живет Натан после публичной измены жене и конфликта с Аланой Мамаевой
#скандал
#звёзды
#шоу
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я предложил ему лечь в рехаб на год»: Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником
Птаха рассказал о последнем разговоре с Пашей Техником
05 апреля 2025, 10:20

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) эмоционально воспринял смерть Паши Техника. В беседе с VOICE он признался, что предчувствовал кончину музыканта.
В случившемся артист обвинил окружение рэпера, а также представителей медиапространства, которые приглашали его принимать участие в различных шоу.

«Это было предсказуемо. Я уже много раз говорил, что, если Пашу открутить от основной части этого окружения, которое рядом с ним обитает, эти хвосты, которые вечно хотят его "подкормить", если бы не пользовались каналы и СМИ его состоянием для того, чтобы поднять свои рейтинги, Паша был бы сейчас живой и трезвый. Когда он был трезвый, к нему не испытывали такого интереса, нежели когда он был в таком измененном состоянии», — сказал Птаха.

Давид предлагал музыканту отправиться в рехаб на год, но тот отказался, поскольку считал, что в трезвом состоянии он никому не нужен. Смерть Техника является итогом морального разложения общества, констатировал Нуриев.

Читайте также:

«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу

«Минимальные шансы»: Врач-реаниматолог объяснил, почему спасти Пашу Техника было невозможно

Паша Техник скончался в Таиланде: что известно, биография, личная жизнь
#смерть
#жизнь
#врач
#сми
#похороны
#шоу
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате