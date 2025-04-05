«Дошутился»: как Шаляпина в юности «девки избили»

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Певец Прохор Шаляпин «дошутился» в 16-летнем возрасте. Мужчина рассказал подробности в беседе с радио «Юмор FM». Он указал, что его били пятеро девушек.
«Меня народный хор один раз избил. Мне было 16 лет. Я учился в Ипполитово-Иваново. Меня девки в кабинете закрыли и избили. Пять человек, все они крупнее меня, кобылы здоровенные, певицы народных песен. Прижали меня и поколотили. На всю жизнь запомнил, а я шутил много — дошутился», — рассказал исполнитель.По словам Шаляпина, он всегда все решал при помощи слов, а не физической силы, а в конфликты попадал за собственную прямолинейность и колкость. Ранее стало известно о чувствах Прохора Шаляпина к женщинам.
Читайте также:
«Даже он не бессмертный»: Слава КПСС о смерти Паши Техника
«С первого дня в джунглях я положила глаз на Натана!»: Алена Жигалова призналась, что плакала из-за рэпера
«Даже не извинилась! Я понимаю Филиппа»: Иосиф Пригожин заявил, что его с женой обидела Настя Ивлеева
*Запрещен в РФ
Никита Кротов