Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг за коммуналку
Судебные приставы не смогли взыскать с российского певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Об этом пишет ТАСС.
В обозначенный срок артист не оплатил задолженность по коммунальным услугам и начисленным пеням. Сумма долга составила почти 52 тысячи рублей. На основании предоставленных материалов было возбуждено исполнительное производство.
Однако это производство пришлось прекратить из-за невозможности определить местонахождение Витаса или получить информацию о наличии у него денежных средств и других ценностей.
Читайте также: