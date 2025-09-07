Достижения.рф

Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг за коммуналку

Витас (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Судебные приставы не смогли взыскать с российского певца Витаса задолженность по коммунальным платежам. Об этом пишет ТАСС.



В обозначенный срок артист не оплатил задолженность по коммунальным услугам и начисленным пеням. Сумма долга составила почти 52 тысячи рублей. На основании предоставленных материалов было возбуждено исполнительное производство.

Однако это производство пришлось прекратить из-за невозможности определить местонахождение Витаса или получить информацию о наличии у него денежных средств и других ценностей.

