«Его дело — развлекать публику»: Кушанашвили высказался о выступлении Крида в «Лужниках» и раскритиковал Мизулину

07 сентября 2025, 07:10

Кушанашвили раскритиковал Мизулину после ее жалоб на выступление Крида в «Лужниках»

Егор Крид (Фото: Instagram* @egorkreed)

Журналист Отар Кушанашвили высказался о скандале вокруг выступления певца Егора Крида в «Лужниках». Он подверг критике позицию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В рамках авторского YouTube-шоу «Каково?!» журналист усомнился в искренности намерений Екатерины, а также в ее праве морально оценивать других.





Кушанашвили задался вопросом, почему мнение Мизулиной стало считаться авторитетным, и выразил недоумение по поводу ее публичных высказываний. Журналист напомнил, что ранее Екатерина жаловалась на повышенное внимание к своей персоне, однако она сама ставит себя в центр событий. Словно скрыто наслаждается, когда ей «проходу не дают».





Мизулина обвинила Крида в продвижении украинских онлайн-казино

«Все эти ее интервью, взгляды, улыбочки, закатывание глаз: «Как я устала от узнаваемости». Так ты же за этим сюда и пришла!», — цитирует Кушанашвили издание «СтарХит».

«Доброжелатели выкладывают видео, как они сидят с SHAMAN за столом, он ей ногу массирует. И эта женщина призывает к обороне традиционных ценностей?! Но что тогда включает в себя этикет! Мне за столом, например, ноги никто никогда не массировал», — возмутился Отар.

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)



«Его (Крида) дело — развлекать публику», — заключил журналист.