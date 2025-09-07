«Его дело — развлекать публику»: Кушанашвили высказался о выступлении Крида в «Лужниках» и раскритиковал Мизулину
Кушанашвили раскритиковал Мизулину после ее жалоб на выступление Крида в «Лужниках»
Журналист Отар Кушанашвили высказался о скандале вокруг выступления певца Егора Крида в «Лужниках». Он подверг критике позицию главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В рамках авторского YouTube-шоу «Каково?!» журналист усомнился в искренности намерений Екатерины, а также в ее праве морально оценивать других.
Кушанашвили задался вопросом, почему мнение Мизулиной стало считаться авторитетным, и выразил недоумение по поводу ее публичных высказываний. Журналист напомнил, что ранее Екатерина жаловалась на повышенное внимание к своей персоне, однако она сама ставит себя в центр событий. Словно скрыто наслаждается, когда ей «проходу не дают».
Мизулина обвинила Крида в продвижении украинских онлайн-казино
«Все эти ее интервью, взгляды, улыбочки, закатывание глаз: «Как я устала от узнаваемости». Так ты же за этим сюда и пришла!», — цитирует Кушанашвили издание «СтарХит».Деятельность самой Лиги безопасного интернета журналист назвал странной и непонятной. Более того, поведение Мизулиной кажется Кушанашвили противоречивым.
«Доброжелатели выкладывают видео, как они сидят с SHAMAN за столом, он ей ногу массирует. И эта женщина призывает к обороне традиционных ценностей?! Но что тогда включает в себя этикет! Мне за столом, например, ноги никто никогда не массировал», — возмутился Отар.Кушанашвили также высказался относительно концерта Крида. По его мнению, если шоу имеет возрастные ограничения 12+, то оно должно соответствовать обещанным стандартам. Однако не стоит предъявлять чрезмерные требования к артистам.
«Его (Крида) дело — развлекать публику», — заключил журналист.5 сентября Крид публично прокомментировал обвинения, которые на него распространяет Мизулина. Музыкант назвал её «городской сумасшедшей» и «неудовлетворенной женщиной», подчеркнув, что весь компромат, собранный на него, – фейк.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская