Стало известно, чем занимается 18-летний сын Юрия Шатунова

07 сентября 2025, 08:21

Вдова Юрия Шатунова рассказала, что его 18-летний сын хочет стать пилотом

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вдова Юрия Шатунова Светлана в эфире шоу «Привет, Андрей!» рассказала, как сейчас живут наследники известного певца.





5 сентября сыну Шатунова исполнилось 18 лет. Он уже завершил школьное образование и, по словам матери, активно стремится к осуществлению своей детской мечты.



С юных лет Дэннис мечтал о карьере пилота гражданской авиации.





«Его мечта — стать пилотом гражданской авиации, он сейчас занят учебой», — поделилась вдова артиста.