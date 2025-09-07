Достижения.рф

Стало известно, чем занимается 18-летний сын Юрия Шатунова

Вдова Юрия Шатунова рассказала, что его 18-летний сын хочет стать пилотом
Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Вдова Юрия Шатунова Светлана в эфире шоу «Привет, Андрей!» рассказала, как сейчас живут наследники известного певца.



5 сентября сыну Шатунова исполнилось 18 лет. Он уже завершил школьное образование и, по словам матери, активно стремится к осуществлению своей детской мечты.

С юных лет Дэннис мечтал о карьере пилота гражданской авиации.

«Его мечта — стать пилотом гражданской авиации, он сейчас занят учебой», — поделилась вдова артиста.

Светлана отметила, что Эстелла, дочь Юрия Шатунова, унаследовала от отца его озорной характер.

