Стало известно, чем занимается 18-летний сын Юрия Шатунова
Вдова Юрия Шатунова рассказала, что его 18-летний сын хочет стать пилотом
Вдова Юрия Шатунова Светлана в эфире шоу «Привет, Андрей!» рассказала, как сейчас живут наследники известного певца.
5 сентября сыну Шатунова исполнилось 18 лет. Он уже завершил школьное образование и, по словам матери, активно стремится к осуществлению своей детской мечты.
С юных лет Дэннис мечтал о карьере пилота гражданской авиации.
«Его мечта — стать пилотом гражданской авиации, он сейчас занят учебой», — поделилась вдова артиста.
Светлана отметила, что Эстелла, дочь Юрия Шатунова, унаследовала от отца его озорной характер.