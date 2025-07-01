Стали известны результаты ДНК-теста Семёна Слепакова*

01 июля 2025, 10:22

Семён Слепаков* раскрыл, что он на 100% еврей

Семён Слепаков* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В одном из видео для канала «Рада и тёрки» популярный юморист Семён Слепаков* рассказал о результатах своего ДНК-теста. Оказалось, что он на 100 процентов еврей.





У юмориста было несколько попыток расшифровки ДНК-теста. Одна из них показала, что юморист еврей только на 82 процента. Остальные 12 — грузин, азербайджанец, армянин и итальянец.



Слепаков* был недоволен этим результатом теста и рассказал врачам о своём темпераменте. Комику пришли другие результаты теста: как заявили в лаборатории, более усовершенствованные.

«Мы усовершенствовали наш ДНК-тест. Вы полностью еврей», — заявили врачи.



