Стали известны результаты ДНК-теста Семёна Слепакова*
Семён Слепаков* раскрыл, что он на 100% еврей
В одном из видео для канала «Рада и тёрки» популярный юморист Семён Слепаков* рассказал о результатах своего ДНК-теста. Оказалось, что он на 100 процентов еврей.
У юмориста было несколько попыток расшифровки ДНК-теста. Одна из них показала, что юморист еврей только на 82 процента. Остальные 12 — грузин, азербайджанец, армянин и итальянец.
Слепаков* был недоволен этим результатом теста и рассказал врачам о своём темпераменте. Комику пришли другие результаты теста: как заявили в лаборатории, более усовершенствованные.
«Мы усовершенствовали наш ДНК-тест. Вы полностью еврей», — заявили врачи.*внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов