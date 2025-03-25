«Бог судья беглянке»: на прощании с отцом Филиппа Киркорова осудили Аллу Пугачёву

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Несколько дней назад Филипп Киркоров похоронил отца. Церемония прощания с Бедросом Киркоровым состоялась в Большом Зале на Троекуровском кладбище, которую посетили многие звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Однако многие ждали приезда Аллы Пугачёвой, которая не только не явилась, но и не позвонила Киркорову и не выразила бывшему мужу соболезнования. Также артистка не прислала венок на могилу.
Артист Игорь Наджиев в беседе с aif.ru сообщил, что сидел на прощании рядом с музыкальным продюсером Леонидом Дзюником, который подтвердил, что Пугачёва так и не вышла на связь после смерти бывшего свекра.
По словам Наджиева, такое поведение Примадонны шокировало всех гостей. Он считает, что артистка должна была найти слова утешения для поп-короля. А её поступок он назвал «плевком» в сторону Киркорова.
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*запрещён в РФ
Артист Игорь Наджиев в беседе с aif.ru сообщил, что сидел на прощании рядом с музыкальным продюсером Леонидом Дзюником, который подтвердил, что Пугачёва так и не вышла на связь после смерти бывшего свекра.
По словам Наджиева, такое поведение Примадонны шокировало всех гостей. Он считает, что артистка должна была найти слова утешения для поп-короля. А её поступок он назвал «плевком» в сторону Киркорова.
«Алла Борисовна, ты забыла, что ты называла его папой? И Бедрос тебе, действительно, ведь в отцы годен практически. Бог судья нашей беглянке», – высказался Игорь Наджиев.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова