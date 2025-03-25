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«Бог судья беглянке»: на прощании с отцом Филиппа Киркорова осудили Аллу Пугачёву

Артист Наджиев осудил Пугачёву, не посетившую похороны Бедроса Киркорова
Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Несколько дней назад Филипп Киркоров похоронил отца. Церемония прощания с Бедросом Киркоровым состоялась в Большом Зале на Троекуровском кладбище, которую посетили многие звёзды отечественного шоу-бизнеса.
Однако многие ждали приезда Аллы Пугачёвой, которая не только не явилась, но и не позвонила Киркорову и не выразила бывшему мужу соболезнования. Также артистка не прислала венок на могилу.

Артист Игорь Наджиев в беседе с aif.ru сообщил, что сидел на прощании рядом с музыкальным продюсером Леонидом Дзюником, который подтвердил, что Пугачёва так и не вышла на связь после смерти бывшего свекра.

По словам Наджиева, такое поведение Примадонны шокировало всех гостей. Он считает, что артистка должна была найти слова утешения для поп-короля. А её поступок он назвал «плевком» в сторону Киркорова.

«Алла Борисовна, ты забыла, что ты называла его папой? И Бедрос тебе, действительно, ведь в отцы годен практически. Бог судья нашей беглянке», – высказался Игорь Наджиев.
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Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за гастрит и непроизвольное мочеиспускание
Нагиев поблагодарил продюсеров за гастрит и непроизвольное мочеиспускание
25 марта 2025, 16:05

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров сериала «Актёрище» за то, что подобрали его на «обочине кинематографа».
На премьере картины, которая прошла накануне в кинотеатре «Октябрь», актёр рассказал, что съёмки в проекте оказались для него довольно сложными, однако он всё же рад, что принял в низ участие.

«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съёмках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссёра», – сообщил артист.
Сериал «Актёрище» представлен онлайн-кинотеатром KION. Картина выйдет на экране 1 апреля.

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Таролог раскрыл истинную причину развода Бондарчука и Андреевой и спрогнозировал шанс на воссоединение
Таролог Зак: Бондарчук и Андреева развелись из-за денег
25 марта 2025, 15:24

Паулина Андреева и Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Любовь звездной пары растопилась, как масло на сковородке: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально подтвердили слухи о разводе. Что их ждет дальше, и есть ли у них шанс на воссоединение?
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что если анализировать потенциал пары по датам рождения с помощью нумерологии, то они довольно хорошо совместимы.

«У Паулины есть физическая энергия, которой в базе не хватает Фёдору Бондарчуку, а у Фёдора есть тактичность, здоровая любовь к себе и хорошая интуиция, которых не хватает Паулине. Полагаю, что во многом они держались на тактичности и умении идти на компромиссы, которые есть у Фёдора», — поделился эксперт.

По его словам, истинная причина развода звездой пары, судя по раскладу ТАРО, в финансовом вопросе.

«Об этом говорит обилие пентаклиевых карт в раскладе. Уточняющие карты говорят, что, вероятно, развод был необходим для того, чтобы сохранить капитал или другое материальное имущество. Интересно, что и в раскладах на чувства и у Фёдора, и у Паутины выпали пентаклиевые (денежные) карты. Но в случае с Фёдором вышла Восьмёрка Пентаклей, которая указывает не только на деньги, но и на отношение к Паулине как к уважаемому партнёру. А в случае с Паулиной вышла Шестёрка Пентаклей, которая больше указывает на финансовую зависимость», — объяснил таролог.

Он подчеркнул, что речь не идёт о паразитировании на деньгах, а скорее всего, карты в целом описывают их чувства друг к другу как чувства коллег, а не влюблённой пары.

«Воссоединение пары в 2025-2026 годах очень маловероятно. И у Фёдора, и у Паулины вряд ли появятся серьёзные отношения в ближайшие два года. А вот новости об отношениях пары (не воссоединение, но разные светские сплетни) мы в 2025 году услышим ещё не раз. И расклад Таро показывает, что это является частью запланированного пиара для обоих героев», — заключил Борис Зак.

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Мария Миронова поддержала не проронившую ни слезинки Марию Голубкину на похоронах её матери
Мария Миронова поддержала Марию Голубкину на похоронах её матери
25 марта 2025, 14:59

Мария Голубкина (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария Миронова в траурном наряде пришла на похороны супруги своего отца Андрея Мирнова.
Дочь Екатерины Градовой и Андрея Миронова не смогла оставить свою сводную сестру Марию без поддержки на похоронах её матери Ларисы Голубкиной, которой не стало 22 марта из-за рака крови.

Актрису похоронили на Троекуровском кладбище, что удивило поклонников, которые были уверены, что Голубкина будет покоиться рядом с супругом на Ваганьковском кладбище.

В последнее время сводные сёстры начали близко общаться, и именно Мария Миронова стала поддержкой для Марии Голубкиной, которая стойко держалась на отпевании и даже не проронила ни одной слезинки. Правда, в какой-то момент она всё же подозвала к себе стоящую поодаль сестру, которая встала рядом с ней для оказания поддержки.

Мария Миронова (фото: Telegram @maria_mironova_official)

К слову, в начале церемонии отпевания священник дал понять, что покойная Лариса Голубкина была верующим человеком и часто посещала Храм Святителя Николая Чудотворца на Трёх Горах, в котором проходило прощание.

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#семья
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Новая жизнь в Лос-Анджелесе и рождение близнецов: Что происходит с Мариной Орловой, музой Михаила Задорнова, после его смерти?
25 марта 2025, 14:32

Марина Орлова (Фото: ВКонтакте @marinaorlovaofficial)

Марина Орлова, известная как муза Михаила Задорнова, была не только актрисой, но и близким человеком для сатирика. Их сотрудничество на экране и гастроли породили слухи о более глубоких отношениях, однако официально роман так и не был подтвержден.
После смерти Задорнова в 2017 году жизнь Марины изменилась. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Уход из светской жизни

Скончавшись от рака, Михаил Задорнов оставил после себя множество вопросов и воспоминаний. Вдова юмориста, Елена Вдовина, не разрешила Марине участвовать в концерте памяти. С тех пор имя Орловой стало реже появляться в светских новостях.

Михаил Задорнов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Новые горизонты

В 2021 году Орлова вернулась на экран, сыграв главную роль в сериале «Подлинная история Юлии Началовой». Это стало важным шагом в её карьере после долгого перерыва. Спустя четыре года после утраты Задорнова, она вышла замуж за Георгия Кирьянова, известного по сериалу «Чернобыль: зона отчуждения».

Жизнь в США

Свадьба Марины и Георгия прошла в Сан-Франциско, пара решила остаться в США. В Лос-Анджелесе у них родились близнецы — Леонардо и Оливия. Актриса активно делится моментами из жизни своих детей в социальных сетях, показывая радости материнства.

Марина Орлова (Фото: ВКонтакте @marinaorlovaofficial)

Возвращение к работе

Не желая засиживаться в декретном отпуске, Марина быстро вернулась к актёрской деятельности. Она снялась в американском проекте с Дженнифер Лопес, хотя пока не раскрывает подробностей о фильме. Для новой роли Орлова кардинально сменила имидж, сделав волосы темнее и добавив челку.

«Мне позвонили вечером с просьбой уже утром выйти на съемочную площадку. Я не буду раскрывать сюжет фильма, посмотрите сами. Хочу лишь сказать, что Дженнифер покорила мое сердце за эти 12 часов, проведенных вместе. Она оказалась очень сильной актрисой. С очень дружелюбным и покладистым характером. Импровизирует, предлагает. Мечта режиссера!» — не смогла сдержать эмоций Марина Орлова.

Память о близких

Несмотря на успехи за границей, Марина продолжает сохранять связь с родными в России. Её мама и сестра недавно посетили США, встреча с бабушкой стала трогательным моментом для всей семьи. К сожалению, актриса до сих пор переживает утрату отца, который скончался от коронавируса два года назад.

Наследие Михаила Задорнова

После смерти Задорнова его семья продолжает жить своей жизнью. Вдова Елена Бомбина и дочь Елена обосновались на Мальте, где воспитывают детей. Наследие юмориста живет не только в его работах, но и в воспоминаниях тех, кто был рядом с ним.

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Более 200 тысяч рублей мог заработать Михаил Ефремов в колонии, сообщили в СПЧ
Член СПЧ Меркачева: Михаил Ефремов мог заработать 235 тысяч рублей в колонии
25 марта 2025, 14:16

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Антон Вергун)

Михаил Ефремов мог заработать в колонии около 235 тысяч рублей. Об этом сообщила член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в беседе с aif.ru.
Чиновница предположила, что артист мог зарабатывать порядка пяти тысяч рублей, работая кладовщиком швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. В результате, за 4,5 года нахождения в заключении он мог накопить около 235 тысяч рублей за вычетом НДФЛ.

При этом Меркачева отметила, что после выхода из колонии на счету Ефремова могло остаться всего 10-15 тысяч рублей. Остальные средства, по её мнению, артист мог тратить на покупку продуктов питания в тюремном магазине.

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