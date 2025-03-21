«Закончился великий путь моего папы»: Филипп Киркоров в день похорон отца вспомнил о завете Людмилы Гурченко

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Филипп Киркоров сегодня прощается со своим отцом, Бедросом Киркоровым, которого не стало 18 марта. Артист признался, что его сердце и душу переполняет боль.
Болгарского и российского эстрадного певца похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность и осложнения после перенесённой пневмонии.
Народного артиста России похоронят рядом с другими известными людьми: Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Борисом Моисеевым, Вячеславом Добрыниным и Борисом Клюевым.
Филипп Киркоров в тяжёлый день вспомнил завет звезды советских экранов Людмилы Гурченко, с которой общался до ей кончины в 2011 году.
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Народного артиста России похоронят рядом с другими известными людьми: Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным, Борисом Моисеевым, Вячеславом Добрыниным и Борисом Клюевым.
Филипп Киркоров в тяжёлый день вспомнил завет звезды советских экранов Людмилы Гурченко, с которой общался до ей кончины в 2011 году.
«Закончился великий путь моего папы, но он закончился здесь, на земле. Но в моём сердце он останется навсегда... Сегодня сердце и душу переполняет боль. Но я следую заветам великих артистов, Людмила Гурченко говорила мне всегда: "Держи фасон, лопни, но держи фасон. Всегда оставайся артистом". Папа, я даю тебе слово, что так и будет. Я думаю, что этот тяжелейший день мы преодолеем. Он весенний, солнечный – такой, каким отец был в жизни», – заявил певец в эфире телеканала «Россия 1».Также Киркоров младший анонсировал скорую публикацию уникальных историй из жизни своего отца. По его словам, в последнее время Бедрос был очень слаб, но постоянно рассказывал удивительные факты, которые даже сам Филипп до последнего не знал.
«Он просто ходячая энциклопедия. (...) Все такие подробности мы успели запечатлеть на пленке, в записях. Так что, может быть, в ближайшее время мы опубликуем эти удивительные воспоминания, которые даже я не все знал», – поделился артист.Читайте также:
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Анастасия Чинкова