«У неё есть дурачок»: актриса Тамара Семина призывает запретить Алле Пугачёвой въезд в Россию

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)
Актриса Татьяна Семина резко высказалась в адрес Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*. Звезда «Вечного зова» призвала лишить певицу возможности возвращаться в Россию.
Сейчас живущая за границей исполнительница пытается избавиться от своего дома в Подмосковье. Пока продать недвижимостью или сдать её в аренду не удалось. Но на днях Пугачёва сняла прибрежную зону около своего особняка вплоть до 2057 года. Эта новость сильно возмутила Тамару Семину.
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«Алле Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила её на ноги. Надо наложить арест на все её сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло», – подчеркнула актриса.Также Семина оскорбительно высказалась в адрес Максима Галкина*. Она предположила, что гастролирующий по нескольким западным странам юморист вполне может содержать свою супругу.
«От неё не убудет. У неё есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он её и содержит. Предателей нельзя пускать!», – отметила звезда советского кинематографа.Читайте также:
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Анастасия Чинкова