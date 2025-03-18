Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «У неё есть дурачок»: актриса Тамара Семина призывает запретить Алле Пугачёвой въезд в Россию

«У неё есть дурачок»: актриса Тамара Семина призывает запретить Алле Пугачёвой въезд в Россию

Актриса Тамара Семина призвала запретить Алле Пугачёвой приезжать в Россию
Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актриса Татьяна Семина резко высказалась в адрес Аллы Пугачёвой и её мужа Максима Галкина*. Звезда «Вечного зова» призвала лишить певицу возможности возвращаться в Россию.
Сейчас живущая за границей исполнительница пытается избавиться от своего дома в Подмосковье. Пока продать недвижимостью или сдать её в аренду не удалось. Но на днях Пугачёва сняла прибрежную зону около своего особняка вплоть до 2057 года. Эта новость сильно возмутила Тамару Семину.

«Алле Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила её на ноги. Надо наложить арест на все её сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло», – подчеркнула актриса.
Также Семина оскорбительно высказалась в адрес Максима Галкина*. Она предположила, что гастролирующий по нескольким западным странам юморист вполне может содержать свою супругу.

«От неё не убудет. У неё есть дурачок, мальчик на побегушках. Пусть он её и содержит. Предателей нельзя пускать!», – отметила звезда советского кинематографа.
Читайте также:

«Заслужила свои звания»: Лариса Долина заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачёву

«Ориентиры нормальные, но любви к женщине преклонного возраста, конечно, нет»: раскрыта правда о браке Галкина* и Пугачёвой

Дом на Кипре, выступления на праздниках состоятельных людей и новый альбом: чем Пугачева хочет порадовать своих фанатов весной?

*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#подмосковье
#арест
#имущество
#вещи
#актриса
#дома
#мальчик
#государство
#сбережения
#алла пугачёва
#максим галкин
Подольская после 15 лет брака с Пресняковым готовится к новой свадьбе: как они жили на самом деле?
18 марта 2025, 15:58

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В этом году известная пара российского шоу-бизнеса, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, отмечает важное событие — 20-летие со дня своего знакомства.
В честь этой даты супруги решили устроить повторную свадьбу, которая будет напоминать о том самом дне: с белым платьем, свадебным тортом и атмосферой праздника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Символика свадебного торта

Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки», и именно поэтому они планируют сделать свадебный торт в виде колеса.

«Дата действительно особенная, так что хочется отпраздновать», — говорит Владимир, поддерживая идею своей жены.

Изменения в жизни Владимира

На протяжении совместной жизни с Натальей Владимир Пресняков заметно изменился. Он признается, что брак с ней сделал его более спокойным и ответственным.

«Я полностью поменял свой стиль жизни», — рассказывает артист.

Теперь он активно участвует в быту и понимает важность своей роли как главы семьи.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Telegram-канал @vladimirpresnyakov)

Стройка нового дома

Супруги также готовятся к еще одному значимому событию — строительству нового дома. Они выбрали участок в том же районе, где прожили последние десять лет.

«Если есть возможность, почему не сделать быт более комфортным?» — делится своими планами Пресняков.

Новый дом будет выполнен в белых тонах, чтобы создать уютную атмосферу для их сыновей.

История любви

Наталья Подольская вспоминает, как влюбилась в Владимира с первого взгляда на съемках «Больших гонок». Пресняков на тот момент был женат. Их отношения начали развиваться только после его развода. Пара поженилась в 2010 году, а в их семье родились двое сыновей: Артемий и Иван.

Взгляды на прощение

Отношения Подольской и Преснякова отличаются искренностью и открытостью. Наталья подчеркивает важность доверия в браке и говорит о своей неспособности простить предательство близкого человека. Владимир же более гибок в своих взглядах на прощение и считает, что жизнь слишком коротка, чтобы застревать в негативе.

«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу
«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу

Планы на будущее

Супруги уверены, что строительство нового дома станет новым этапом в их жизни. Несмотря на то что их сыновья пока не разделяют энтузиазма по поводу переезда, Пресняков надеется создать для них комфортное пространство, где они смогут расти и развиваться.

Проверка на искренность

Наталья Подольская не сразу была принята друзьями Владимира Преснякова. Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили ей проверку, задав вопрос о новом иностранном авторе Ремонте Обуви. Наталья призналась, что не знакома с ним, поэтому успешно прошла тест на искренность. В итоге, помимо любви, у Подольской появились и новые друзья.

Читайте также:

Шокирующие подробности разрыва дружбы Бородиной и Жужи: предательство, обвинения и тайные интриги

Измены с обеих сторон: Шокирующая правда о браке Ягудина и Тотьмяниной

Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова
#статьи
#дом
#жизнь
#участок
#брак
#супруги
#отношения
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Потом будет поздно: Ксению Бородину призывают заключить брачный договор
Адвокат Александр Кудряшов призвал Ксению Бородину заключить брачный договор
18 марта 2025, 15:18

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Адвокат Александр Кудряшов рекомендует Ксении Бородиной заключить брачный договор с будущим мужем Николаем Сердюковым. Он подчеркнул, что в Европе 95% браков сопровождаются подписанием контракта, который регулирует имущественные права супругов.
Кудряшов отметил, что в России многие скептически относятся к брачным договорам, которые воспринимаются как предвестники развода. Однако адвокат считает, что Бородиной необходимо подписать такой документ, чтобы всё имущество, приобретённое до вступления в брак, осталось за ней, а купленное во время семейной жизни, в случае развода, делилось по установленным правилам.

«Европейский опыт доказывает: брачный контракт – это не признак недоверия, а инструмент цивилизованного решения возможных разногласий», – подчеркнул Кудряшов в беседе с «Пятым каналом».
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков начали встречаться в мае прошлого года. Пара познакомилась на съёмках проекта «Последний герой». Недавно звезда объявила, что они с возлюбленным уже подали заявление в ЗАГС.

Читайте также:

Сумка за 3 млн от Сердюкова, чёрная икра и люксовые подарки от друзей: Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле

«Французский петух»: Сердюков приревновал Бородину к официанту в Куршевеле

«Это что надо курить»: Ксения Бородина прокомментировала слухи о Марусе и отмене свадьбы
#имущество
#адвокат
#загс
#брак
#блогер
#контракт
#семья
#свадьба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Скандальному рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в России
Mash: рэперу Vacio заблокировали последние банковские счета в РФ
18 марта 2025, 14:19

Николай Васильев (фото: ВКонтакте @vacio_official)

Рэперу Vacio (настоящее имя – Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что такие меры были приняты из-за долга по коммуналке в 50 тысяч рублей и кредитным картам в размере около 200 тысяч рублей.

В настоящее время музыканта активно разыскивают приставы Екатеринбурга. 14 мая прошлого года, прямо перед отъездом из России и за день до назначенного визита в военкомат, Васильев взял некую сумму в долг у нескольких банков. Также за время отсутствия рэпера в стране, у него накопился долг за оплату коммунальных услуг в принадлежащей ему квартире.

Директор лейбла Rocket Records Юрий Киселёв также добавил, что Vacio должен оплатить услуги адвокатов за предоставленную ему юридическую помощь во время разбирательств по факту проведения «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Именно после того скандального вечера артист решил покинуть страну.

При этом с мая 2024 года Васильев не выходит на связь. Изначально он жил у друзей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а сейчас, предположительно, находится в Армении. Все связи с коллегами и знакомыми, оставшимися в России, певец прервал в один момент.

Читайте также:

«Дошутился до уголовки»: При попытке пересечь границу задержан стендап-комик Артемий Останин

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей

Квартиру Софии Ротару в центре Москвы не могут продать: эксперт по недвижимости объяснила почему
#певец
#приставы
#услуги
#меры
#артист
#военкомат
#коммуналка
#долги
#банки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочу сбежать через забор»: Моргенштерн* ждёт окончания срока пребывания в рехабе
Рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал своём о пребывании в рехабе
18 марта 2025, 14:17

Алишер Моргенштерн* (Фото: Инстаграм** @morgen_shtern)

Известный российский рэп-исполнитель, шоумен и ресторатор Алишер Моргенштерн* уже два месяца находится в рехабе, чтобы избавиться от различных зависимостей. Он уже 60 дней не употребляет алкоголь и более 200 дней не курит.
По словам сотрудников клиники, артист стал спокойнее и добрее, перестал вестись и бурно реагировать на провокации и, как будто, старается пребывать в состоянии радости и гармонии с самим собой и ладить с окружающими. В рехабе Моргенштерну* предстоит пробыть ещё месяц.

«Сейчас очень хочется взять разбег и сбежать через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», — написал «просветлённый» музыкант.

Он также передал слова благодарности всем, кто поддерживал его в этот нелёгкий период жизни и выразил радость от того, что «свобода уже не за горами».

Читайте также:

Сделка с дьяволом, интервью Собчак и аресты имущества: как сейчас живет Моргенштерн*, его последнее заявление из рехаба

«Боже, как же это больно»: Мария Погребняк изменила мнение о Моргенштерне* и больше не призывает запрещать его песни

Моргенштерн* свел тату с лица и удалил все публикации из соцсетей


* Признан иноагентом в РФ
** Запрещённая в России социальная сеть
#музыкант
#артист
#рэп
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это была не я»: дочь Любови Успенской высказалась о конфликте с матерью и участии в скандальном шоу
Дочь Любови Успенской осудила зрителей телешоу, где она поливала грязью мать
18 марта 2025, 14:00

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина (фото: ВКонтакте @pacha_tati_real)

Дочь Любови Успенской зачитала стихотворение о громком скандале со звёздной мамой и осудила зрителей, которые смотрели телешоу, где она поливала грязью звезду российской эстрады.
«Это была не я», – заявила Плаксина.
Напомним, что в 2020 году Татьяна Плаксина стала участницей шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ, где обвинила Любовь Успенскую с истязаниях. Девушка заявила, что мать держала её под замком, постоянно оскорбляла и унижала её, осыпала угрозами и даже пыталась задушить.

Однако уже на следующий день после выхода шоу в эфир Татьяна заявила, что руководство телеканала оказало на неё сильное моральное давление, поэтому она начала говорить такие вещи, которые на самом деле были неправдой. Любовь Успенская, в свою очередь, подчеркнула, что её дочь силой удерживали, отобрали у неё телефон, ввели в заблуждение и заставили опорочить честь знаменитой матери.

Читайте также:

«Больше восхищала»: как дочь Успенской порадовала свою мать

«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская

У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет
#телефон
#вещи
#мать
#звёзды
#шоу
#девушка
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате