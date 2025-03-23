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Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию

Продюсер Дворцов: Пугачева вернется в Россию в случае сноса замка
Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru рассказал, что из-за чего примадонна может вернуться.
«Если начнут сносить замок в Грязи — приедет. Если только вопрос зайдет о ее денежных средствах, антиквариате и других активах — примчится сразу», — цитирует Дворцова NEWS.ru.

Продюсер выразил мнение, что после ситуации, когда Пугачева устроила скандал с российской журналисткой, ей не стоит возвращаться в российскую столицу.

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*Запрещен в РФ
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#продюсер
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#алла пугачёва
Юлия Ковальчук публично обратилась к мужу на фоне скандала
23 марта 2025, 10:40

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

42-летняя Юлия Ковальчук прервала молчание после скандальных высказываний своего мужа, 44-летнего Алексея Чумакова. В интервью Светлане Бондарчук певец неоднозначно высказался о жене и их браке.
«Люблю!» — такой комментарий Ковальчук оставила под публикацией Чумакова в соцсети, в которой он высказался про абьюз.

После этого поклонники стали писать множество комментариев в поддержку Юлии.

Напомним, Алексей Чумаков в интервью Светлане Бондарчук двусмысленно высказался о жене Юлии Ковальчук. Пользователи сети возмутились мнением Алексея и выразили сочувствие его супруге. Чумаков и Ковальчук живут в браке более 11 лет. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Амелия, а 8 июля 2023 года стало известно о рождении дочери Алисии.

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#интервью
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#отношения
#брак
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#певица
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Беременная Ида Галич отложила свадьбу
Беременная Ида Галич отложила свадьбу на неопределенный срок
23 марта 2025, 09:33

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич отложила свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ледвичем из-за беременности. Блогер призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи не в форме.
«Выхожу замуж, но я решила, что выйду после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином», — поделилась Галич в шоу «Кстати».

По словам Иды, свадебное торжество будет проходить в Москве или Московской области. Блогер пояснила, что российская столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.

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#блогер
#свадьба
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Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени
23 марта 2025, 08:23

Юлия Меньшова и Игорь Гордин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Меньшова рассказала о сложном этапе в отношениях с супругом Игорем Гординым, когда они расставались на четыре года.
По словам артистки, все четыре года они жили раздельно, однако официальный развод так и не оформили из-за лени.

«Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», — призналась Меньшова в интервью Владу Аганову.

Юлия выразила мнение, что подсознательно они оба не хотели окончательного разрыва, поэтому и не развелись. В результате они снова сошлись и сегодня живут в гармонии.

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#интервью
#брак
#отношения
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«Узкая талия и стремительная худоба»: Быстрое похудение Селены Гомес может иметь несколько причин
Селена Гомес сильно похудела, дело в проблемах со здоровьем или в скором браке
23 марта 2025, 07:44

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

Селена Гомес, чья фигура долго была под прицелом критиков, стремительно худеет, удивляя всех тонкой талией и руками-ниточками. Певица, которую раньше упрекали за лишний вес, теперь заставляет фанатов беспокоиться из-за быстрой потери веса.
Еще недавно Селену Гомес хейтили за полноту, не упуская шанса обсудить каждый лишний килограмм, делится StarHit. Комментарии в Сети были безжалостны — певицу обвиняли в том, что она слишком расслабилась. Но теперь все изменилось, причем довольно радикально.

На последних выходах Гомес блистает в нарядах, которые облегают ее талию, подчеркивая стройность тела, и все еще пышный бюст. Руки стали столь изящными, что напоминают «нитки», как указывают комментарии.

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

В Сети гадают, как Селена добилась такого результата. Одни шепчутся про Оземпик — препарат, популярный среди звезд для быстрого похудения. Им надо пользоваться с умом. 24 февраля «Радио 1» передавало, что почти сотня британцев скончалась из-за препаратов для похудения, включая «Оземпик».

Другие фанаты вспоминают про волчанку, о которой Гомес узнала в 2013 году — болезнь, а затем пересадка почки сильно повлияли на ее тело.

Возможно, последствия дают о себе знать даже сейчас. Певица не скрывает, что проблемы со здоровьем приносят ей боль на личном фронте.

Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

«К сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это то, из-за чего мне пришлось долго скорбеть, — поделилась она в интервью с Vanity Fair.
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Но у потери веса могут быть и более счастливые причины: звезда хочет выглядет наилучшим образом в день свадьбы. Скоро Селена станет женой Бенни Бланко, который сделал ей предложение в декабре. О деталях признания 21 марта написали в People.

Бланко рассказал, что чуть не провалил помолвку. В тот день Гомес была уставшей и капризной, не хотела никуда идти.

Бенни Бланко и Селена Гомес (Фото: Instagram* @selenagomez)

«Она сказала: «Я плохо себя чувствую, давай перенесем съемку». А я думал только о том, как ее уговорить», — смеялся жених, который уже выбрал день для признания.
Бланко долго прятал в сумке кольцо с бриллиантом в шесть карат, боясь, что сюрприз раскроется. Но предложение все же сделать удалось. Теперь пара готовится к свадьбе, а фанаты гадают, что еще изменится в жизни худеющей звезды.

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«Дети со мной»: Пинчук сходила к психологу, встретилась с Чобаняном на тему развода и выставила квартиру на продажу
Ирина Пинчук поговорила с Чобаняном, подтвердила развод и решила продать квартиру
23 марта 2025, 05:40

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук решила положить конец браку с Араем Чобаняном и начать «новый этап в жизни». После новостей о его изменах она пережила сильный стресс. Значительно похудела, сходила к психологу на прием, а затем объявила о решении продать старую квартиру и перебраться в новое житье.
Все началось, когда Ирина узнала об интимной переписке мужа с девушкой из Ростова. Новость обрушилась на нее как гром среди ясного неба — несколько дней она не могла остановить слезы, переживала. Вскоре стало известно о планах на развод. Однако затем Пинчук успокоилась и объяснила, что ее суждения могли быть поспешными.

Объявив, что у нее все нормально и она сможет справиться с ситуацией, Ирина отправилась на Мальдивы в надежде успокоить нервы. Она сообщила, что «расследование» по ситуации с «изменой» идет активное.

«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
«Истероидный тип»: психолог Кардиакос объяснила, как пройдет развод Ирины Пинчук
На островах Ирина наконец-то отпустила боль.

«Я не могла находиться дома и вечно прокручивать все негативное в голове, сложно было быть в ресурсе и не показывать детям свои переживания. (...) Мы едем на яхте, я кручу свои мысли, а внутри — ничего. Произошел тот самый щелчок, про который многие рассказывают», — делилась Пинчук.
Ирина Пинчук с детьми (Фото: Instagram* * @pinchuk_official)

Отдых вернул ей силы, позволил сформировать четкий план действий. Развод — правильный шаг.

«Кто-то скажет, что из-за такого не расстаются, для кого-то это не повод. Для меня это огромный повод. Я не потерплю к себе подобного отношения и никогда не закрою на это глаза. Я знаю, чего достойна, и уж точно выше этого», — передает слова Ирины «StarHit».
Пара обсудила все мирно: дети останутся с мамой, но отец сможет с ними общаться.

«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
«Живет в однушке с грязными окнами»: Виктория Романец заявила, что Пинчук полностью содержала мужа
Однако стресс не прошел бесследно — блогер похудела. Ирина призналась, что из-за потери веса некоторая одежда стала висеть на ней мешком. За время «эмоциональных качелей» у нее была терапия с психологом, поход к психиатру, даже прием у психокинезиолога.

«Неделю назад мы встретились с Араем и поговорили. Расходимся нормально, дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остается — я только за общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, не их. Живём сейчас каждый своей жизнью», — поделилась блогер в соцсетях поздно вечером 22 марта.
Квартиру, где она жила с семьей, Пинчук решила продать. В соцсетях она сообщила, что переезжает с детьми и няней в новое жилье.

«Завтра еду заключать договор и на следующей неделе случится переезд. А эту квартиру буду выставлять на продажу», — поделилась Ирина.
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