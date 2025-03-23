Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
В 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru рассказал, что из-за чего примадонна может вернуться.
«Если начнут сносить замок в Грязи — приедет. Если только вопрос зайдет о ее денежных средствах, антиквариате и других активах — примчится сразу», — цитирует Дворцова NEWS.ru.
Продюсер выразил мнение, что после ситуации, когда Пугачева устроила скандал с российской журналисткой, ей не стоит возвращаться в российскую столицу.
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Екатерина Коршунова