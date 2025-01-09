Богатые мужья и бесплодие: что произошло со звездой первого сезона шоу «Последний герой» Инной Гомес

Инна Гомес (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Инна Гомес очень быстро получила популярность после участия в шоу на выживание «Последний герой». Публика думала, что именно она станет победительницей проекта. В нулевых Инна находилась на волне славы, но вдруг она исчезла с радаров светской хроники. Как сейчас живет модель, почему скрывает личную жизнь от публики и по какой причине не сложилась карьера манекенщицы — в материале «Радио 1».
«Девочка с мальчиковым характером»
Инна Чуркина родилась 2 января 1970 года в Москве, но все детство она была в селе Ново-Бараково в Рязанской области. Ее родители ждали появления на свет мальчика, поэтому, когда родилась девочка, они были в шоке. Имя девочке выбрали случайным образом — с помощью необычного имени родители хотели навсегда запомнить эмоции, которые испытали, узнав, что стали мамой и папой девочки.
«Я в детстве была как Маугли. Везде совала свой нос, лазала по деревьям, играла в машинки. Потом занималась альпинизмом, горным туризмом, ходила в экспедиции. Вот, так и получилась девочка с мальчиковым характером», — рассказывала будущая участница телепроекта в интервью.
Уже с детства было понятно, что характер у нее боевой. В кругу приятелей Инны были, по большей части, мальчишки. Вместе с ними она ходила в походы. Из-за этого мама и папа решили держать девочку в ежовых рукавицах и строгости. А поскольку мама Инны трудилась преподавателем, то и за успехами в учебе дочери следили весьма пристально.
Уже подростком Инна увлеклась сначала альпинизмом и туризмом, а пока мамы не было рядом, красилась ее косметикой. Однажды вертевшуюся перед зеркалом дочь увидела родительница. Тогда женщина всерьез задумалась над тем, чтобы отдать Инну в актерское.
Первые карьерные шаги
Первые же пробы в фильм «Опасные пустяки» Инна Чуркина прошла успешно, а через несколько лет девушку уже пригласили на съемки «Гостьи из будущего». С работой девушка справилась, но внезапно возникшие трудности и регулярный недосып заставили ее всерьез задуматься, действительно ли ей нужно поступать на актерское.
«В театр Спесивцева я попала совершенно случайно и сыграла там всего несколько ролей. Роли были малюсенькие», — вспоминала спустя годы Инна.
Модель призналась, что столкнулась со сложностями работы в культурном учреждении и не желала бы повторять такой опыт.
Инна Гомес (Фото: кадр из шоу «Последний герой»)
Неудачное замужество
После выпуска из школы Чуркину заметили организаторы первого советского конкурса красоты. Для Советского Союза этот конкурс был весьма престижным, а его участниц набирали по объявлению. Инна могла занять первое место, она даже стала финалисткой конкурса, но одержать победу у неё не получилось. Корону Чуркина в тот момент не получила, зато весьма быстро стала известной среди влиятельных людей. Почти сразу Инной заинтересовался испанский бизнесмен Аугустино Гомес.
Мужчина уговорил ее переехать в Испанию. За рубежом Гомес жила в роскоши: у нее были иномарки, яхты, виллы. Шатенка могла позволить себе не работать и заниматься своими делами.
После 25 дня рождения Инны, её влиятельный супруг охладел к девушке. Все чаще предприниматель работал до поздней ночи, оставляя возлюбленную в одиночестве.
Союз продержался еще год. Развод был довольно скандальным: Аугустино не оставил молодой супруге ни гроша.
«Я тогда очень растерялась, потому что никак не ожидала такого финала — когда выходила замуж точно была уверена, что это на всю жизнь, настолько обожала этого человека», — поделилась Гомес.
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Возвращение на экран
После развода у Гомес не было ни профессии, ни образования, ни друзей. В то время экс-модель решила отучиться на косметолога и парикмахера, одновременно пытаясь вернуться в модельный мир. Первая же попытка вернуть известность оказалась успешной: Гомес снялась в рекламе шоколадных батончиков и стала ведущей программы «Позвоните Кузе». Через знакомых гримеров Инна услышала, что в одном из павильонов ведется набор на участие в экстремальное шоу «Последний герой».
Потом Инна рассказала, что данный проект был послан ей судьбой. По воспоминаниям Инны, другие участники на острове почти сразу восприняли ее в штыки. Над Гомес смеялись, считая ее белоручкой. Но девушка смогла доказать, что может выигрывать испытания и трудиться в команде. Победа в «Последнем герое» сулила Инне Гомес огромные перспективы, но и там выиграть девушке не удалось.
Вместо первого места и большого выигрыша Инна обрела популярность: Гомес узнавали на улицах, к участнице проекта выстраивались очереди из желающих сфотографироваться и взять автограф. Гомес начали приглашать на съемки. За полгода участница проекта прорубила себе окно в шоу-бизнес. Ее фотографии красовались на российском глянце. Ее приглашали на огромное количество телепередач и она, наконец, смогла вновь сниматься в кино.
Новое замужество
Спустя некоторое время после возвращения с острова Инна по воле судьбы встретила достойного избранника. Бизнесмен Ахмет быстро сделал Гомес предложение. Уже через несколько месяцев пара сыграла свадьбу, а спустя еще некоторое время Гомес забеременела. Ранее в первом браке врачи предупреждали девушку, что матерью Гомес никогда не станет, ведь у нее бесплодие. Однако в 2002 году Инна Гомес родила дочь.
Инна поделилась, что супруг носил ее на руках: на трехлетие отношений установил памятную табличку в месте знакомства и даже подарил ей венесуэльский водопад, который назвал «Иннушкой».
Но и этот союз тоже оказался с изъянами. Ходили слухи, что на этот раз причиной стала кинокарьера Инны — Ахмету не нравилась работа жены перед камерой. Все закончилось оглушительным скандалом и разводом. Свое женское счастье Инна Гомес отыскала лишь в третьем браке, но в отличие от двух прошлых союзов, подробности семейной жизни и личность своего избранника модель скрывает.
Известно лишь, что в третьем официальном союзе Инна стала мамой во второй раз.
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Инна Гомес сейчас
В начале января Гомес отметила юбилей — звезде исполнилось 55 лет. О личной жизни девушка не рассказывает.
В 2011 году звезда шоу на выживание стала попечителем благотворительного фонда, который посвящен поддержке детей с тяжелыми заболеваниями «Помоги ребенку». Крайне редко Инну Гомес можно увидеть на экране. Подавляющую часть своего времени звезда отдает благотворительности: экс-модель возглавила интернет-премию «На Благо Мира», которой за гуманизм и доброту в искусстве награждаются творческие деятели.
Об ошибках прошлого Инна особо не вспоминает. Она предпочитает с оптимизмом смотреть в будущее, и говорит — ей пришлось пройти семь кругов ада, чтобы вновь обрести счастье, но ни об одном испытании от судьбы она не жалеет.
«С одной стороны, кажется, что прошла целая вечность и список событий не уместится и в сто лет, а с другой — есть ощущение мига, со скоростью которого пролетело время… Но ведь есть только миг между прошлым и будущим. Он и есть твоя жизнь, мой друг! Делай то, что любишь, и люби то, что ты делаешь», — отмечает в соцсетях Гомес.
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