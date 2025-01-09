Богатые мужья и бесплодие: что произошло со звездой первого сезона шоу «Последний герой» Инной Гомес

Инна Гомес очень быстро получила популярность после участия в шоу на выживание «Последний герой». Публика думала, что именно она станет победительницей проекта. В нулевых Инна находилась на волне славы, но вдруг она исчезла с радаров светской хроники. Как сейчас живет модель, почему скрывает личную жизнь от публики и по какой причине не сложилась карьера манекенщицы — в материале «Радио 1».