«Было похоже на изнасилование»: как врачи сделали Брук Шилдс интимную операцию без согласия и в чем ей пришлось признаться

Брук Шилдс (Фото: соцсети)
59-летняя актриса Брук Шилдс откровенно поделилась своим травматичным опытом. Она рассказала, что пластический хирург из Беверли-Хиллз провел интимную операцию без ее согласия. Подробности – в материале «Радио 1».
Операция без согласия
Звезда фильма «Голубая лагуна» выпустила мемуары под названием «Брук Шилдс не разрешается стареть», в которых раскрыла детали ужасного инцидента, произошедшего несколько лет назад. Актриса вспомнила, как гинеколог, когда ей было 40 лет, спросил, испытывает ли она дискомфорт из-за размера половых губ, и затем провел нежелательную процедуру вагинального омоложения.
«Это было похоже на вторжение — такое странное, как изнасилование какого-то рода», — отметила актриса.
На самом деле, дискомфорт преследовал ее еще со школьных лет, и когда ей предложили возможность хирургической редукции, она согласилась на процедуру по рекомендации врача. Однако во время послеоперационного осмотра ее пластический хирург из Беверли-Хиллз сделал шокирующее заявление.
«Он сообщил мне, что добавил небольшой бонус», — объяснила она, отметив, что хирург без ее согласия также провел омоложение (или сужение влагалища).По ее словам, в тот момент необходимости в операции не было. Из-за чувства «стыда» и «гнева» Шилдс долгое время не делилась своим опытом даже с мужем Крисом Хенчи. В своей книге она отмечает, что ей было стыдно говорить об этой интимной теме, но для изменения подхода к женскому здоровью необходимо поднимать неудобные, но важные вопросы.
Брук Шилдс и Кристофер Аткинс (Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна»)
Брук Шилдс рассказала о насилии в молодости
Поклонники артистки после ее заявления сразу вспомнили трагическое событие из жизни любимицы. Речь идет об изнасиловании Брук Шилдс в молодости. В начале апреля 2023 года на стриминг-сервисе Hulu вышел документальный фильм «Прелестное дитя: Брук Шилдс», который вызвал широкий резонанс. В этом фильме знаменитая актриса 1980-х годов открыто рассказала о том, как стала жертвой насилия.
Когда Брук было всего 22 года, она стала жертвой нападения «очень влиятельного человека из киноиндустрии», имя которого она до сих пор предпочитает не раскрывать. Это произошло вскоре после ее выпуска из Принстонского университета. Шилдс встретилась с обидчиком на деловом ужине, чтобы обсудить рабочие вопросы и возможность участия в нескольких кинопроектах. Поскольку она хорошо знала этого человека, то не заподозрила ничего плохого, когда он предложил ей подождать такси в его гостиничном номере за бокалом вина.
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К нападению Брук оказалась совершенно не готова. Она была в таком ужасе, что практически не сопротивлялась и думала лишь о том, как выжить.
«Он внезапно снял одежду и бросился ко мне. Одного моего «нет» должно было быть достаточно, но он не остановился. Я не могла издать ни звука, так как боялась, что он задушит меня или сделает что-то еще», — рассказывала артистка.Читайте также:
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