«‎На грани разума»: увлечение наркотиками и зависимость от керосина — новые подробности о Мэри Поппинс нашего детства и ее уединении в джунглях

Наталья Андрейченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Наталья Андрейченко — яркая звезда советского кино, олицетворяющая собой множество ролей, от волшебной Мэри Поппинс до коварной Леди Макбет. Сегодня она живет в Мексике, погруженная в мир духовных практик и самопознания.
Продавая «ланчи со звездой» и проводя курсы, Андрейченко продолжает привлекать внимание публики. Хотя многие годы она именовала себя американской актрисой, не забывая возвращаться в Москву с новыми проектами и мемуарами, ее жизнь полна скандалов и неожиданных поворотов, отражающих сложный путь не только в карьере, но и в личной жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Родительница, будучи убежденной, что у пятилетней Натальи есть керосиновая зависимость, изобрела своеобразные методы лечения, а когда девочка начала проявлять сексуальность, лишь отчасти связанную с любопытством и самопознанием, мама вынуждала её посещать психиатрические больницы, демонстрируя пациентов и пугая, что, мол, и она может оказаться в их числе.
Перед смертью матери их отношения наладились и даже приобрели дружеский оттенок. Хотя Наталья не сидела у её постели, они общались по телефону. Это сближение стало возможным благодаря помощи одного из врачей. В видеообращении к поклонникам Андрейченко призналась, что никогда в жизни не чувствовала такой близости к матери, как в её последние дни.
Отношения между Дунаевским и Андрейченко всегда были сложными. Композитор даже называет ее «сумасшедшей», хотя сам женился на ней, когда она была беременна. Их общий сын Дмитрий был воспитан другим мужем Натальи, Максимилианом Шеллом, который взял фамилию отчима. Дунаевский, приближающийся к 80-летию, живет с восьмой женой и старается держаться подальше от экс-супруги, мемуары которой не читал.
Он считает, что Наталья всегда находилась на грани разума и теперь рискует окончательно сойти с ума из-за своих зависимостей. Дунаевский уверен, что после расставания с Шеллом Андрейченко не испытывала нужды — её обеспеченный экс-муж оставил ей достаточно денег для комфортной жизни, включая шикарный дом в Мексике.
Ее внешний вид и поведение в 68 лет вызывают беспокойство у поклонников, а скандальные видеообращения в соцсетях порождают слухи о рецидивах. Отношения с детьми также оставляют желать лучшего. Старший сын Дмитрий Шелл, подделав документы, снял с ее счетов миллион долларов, за что актриса подала заявление в полицию. Однако следствие не нашло оснований для обвинений, и Андрейченко предпочла не комментировать дальнейшие судебные разбирательства, лишь отметив, что простила сына.
С дочерью Настасьей отношения тоже были напряженными: девушка однажды обвинила мать в соблазнении ее парня. Таким образом, личная жизнь Андрейченко полна скандалов и конфликтов, что добавляет драматизма к ее биографии.
Три года назад пиар-директор Андрейченко поднял тревогу, объявив о пропаже своей подопечной. Ни один из телефонов звезды не отвечал, и помощник забил тревогу. Однако уже на следующий день, когда новость о ее исчезновении разлетелась по всем СМИ, актриса неожиданно появилась на публике целой и невредимой. Она объяснила свое отсутствие тем, что провела время у подруги, а затем уединилась в джунгли для занятий духовными практиками.
На официальном сайте Натальи Андрейченко размещены курсы с громкими названиями, обещающими множество благ: от сохранения красоты и здоровья до нахождения баланса в жизни и достижения целей. Актриса уверена, что знает причины человеческих страданий и недовольства жизнью. Однако за «знания», которые она предлагает, придется заплатить 3,5 тысячи рублей; за «результат» — почти пять тысяч; а за «успех» — семь.
В своих уроках Андрейченко рассуждает о конфликте сердца и ума. Но возникает вопрос: а смогла ли она сама разрешить свои внутренние противоречия? Или для продажи своих инструкций к жизни это вовсе не обязательно?
Читайте также:
Поднимал руку на Ходченкову и завел роман с женой Костомарова: женщины Владимира Яглыча и почему теперь его не снимают в кино
«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?
Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена
Тяжелое наследие: Как Наталья Андрейченко преодолела тень властной материАндрейченко с искренним упоением делится перипетиями своей судьбы, в которой каждый шаг был преодолением жестокости и несправедливости. В интервью с Лаурой Джугелия актриса вспоминает ужасы, которые ей довелось пережить от родной матери, Лидии Васильевны — женщины властной и холодной.
Родительница, будучи убежденной, что у пятилетней Натальи есть керосиновая зависимость, изобрела своеобразные методы лечения, а когда девочка начала проявлять сексуальность, лишь отчасти связанную с любопытством и самопознанием, мама вынуждала её посещать психиатрические больницы, демонстрируя пациентов и пугая, что, мол, и она может оказаться в их числе.
«Кто не почитает своих родителей — грош им цена. Вот только сейчас мне стало понятно, что Натальи Андрейченко никогда бы не существовало без той жестокой матери. Противостоять этой умнейшей женщине, имеющей три образования, было невыносимо страшно. Я действительно ее боялась. Но если бы её не было, меня бы тоже не было, и я бы не смогла сыграть те роли, которые исполнила», — делится артистка.
Перед смертью матери их отношения наладились и даже приобрели дружеский оттенок. Хотя Наталья не сидела у её постели, они общались по телефону. Это сближение стало возможным благодаря помощи одного из врачей. В видеообращении к поклонникам Андрейченко призналась, что никогда в жизни не чувствовала такой близости к матери, как в её последние дни.
Депутат с внушительным состоянием, наркотики и романтические отношения с Собчак: новые шокирующие факты о жизни сына Боярского
Зверская матьКомпозитор Максим Дунаевский с недоверием относится к высказываниям своей экс-супруги Натальи Андрейченко, особенно к ее утверждениям о «зверской матери», якобы работавшей заместителем министра образования СССР. В интервью «Экспресс газете» он отметил, что его бывшая теща никогда не была тираном и не имела отношения к министерству. Дунаевский предполагает, что актриса, возможно, сбрасывает на мать все свои неудачи, в то время как сама погубила себя алкоголем и наркотиками.
Отношения между Дунаевским и Андрейченко всегда были сложными. Композитор даже называет ее «сумасшедшей», хотя сам женился на ней, когда она была беременна. Их общий сын Дмитрий был воспитан другим мужем Натальи, Максимилианом Шеллом, который взял фамилию отчима. Дунаевский, приближающийся к 80-летию, живет с восьмой женой и старается держаться подальше от экс-супруги, мемуары которой не читал.
Он считает, что Наталья всегда находилась на грани разума и теперь рискует окончательно сойти с ума из-за своих зависимостей. Дунаевский уверен, что после расставания с Шеллом Андрейченко не испытывала нужды — её обеспеченный экс-муж оставил ей достаточно денег для комфортной жизни, включая шикарный дом в Мексике.
Постковидная депрессия и визуальные галлюцинации: Что на самом деле привело к самоубийству мужа певицы Натали
Едва не потеряла карьеру из-за зависимостейАктриса Наталья Андрейченко, известная своими эксцентричными выходками и проблемами с алкоголем, едва не потеряла карьеру из-за зависимостей. Режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков готовы были отказаться от сотрудничества с ней, когда она в состоянии опьянения сорвала съемки «Сибириады». Несмотря на обращения к врачам и попытки отца помочь, Андрейченко смогла справиться с алкоголизмом лишь «на особом глубинном уровне», вероятно, полагаясь на силу воли.
Ее внешний вид и поведение в 68 лет вызывают беспокойство у поклонников, а скандальные видеообращения в соцсетях порождают слухи о рецидивах. Отношения с детьми также оставляют желать лучшего. Старший сын Дмитрий Шелл, подделав документы, снял с ее счетов миллион долларов, за что актриса подала заявление в полицию. Однако следствие не нашло оснований для обвинений, и Андрейченко предпочла не комментировать дальнейшие судебные разбирательства, лишь отметив, что простила сына.
С дочерью Настасьей отношения тоже были напряженными: девушка однажды обвинила мать в соблазнении ее парня. Таким образом, личная жизнь Андрейченко полна скандалов и конфликтов, что добавляет драматизма к ее биографии.
Приемный сын армянин, постоянные измены, внебрачные дети и отказ Градскому: новые шокирующие детали жизни вдовы Кобзона
Жизнь в МексикеНаталья Андрейченко продолжает удивлять публику не только своими ролями, но и загадочным поведением. Небрежно брошенные фразы о родственниках в интервью и дальнейшее молчание стали своеобразным стилем артистки. Кажется, что многие события ее жизни, освещенные в прессе, служат лишь попыткой поддержать свою популярность. Даже благостная и, казалось бы, просветленная жизнь в Мексике иногда прерывается короткими скандалами, которые привлекают внимание общественности.
Три года назад пиар-директор Андрейченко поднял тревогу, объявив о пропаже своей подопечной. Ни один из телефонов звезды не отвечал, и помощник забил тревогу. Однако уже на следующий день, когда новость о ее исчезновении разлетелась по всем СМИ, актриса неожиданно появилась на публике целой и невредимой. Она объяснила свое отсутствие тем, что провела время у подруги, а затем уединилась в джунгли для занятий духовными практиками.
На официальном сайте Натальи Андрейченко размещены курсы с громкими названиями, обещающими множество благ: от сохранения красоты и здоровья до нахождения баланса в жизни и достижения целей. Актриса уверена, что знает причины человеческих страданий и недовольства жизнью. Однако за «знания», которые она предлагает, придется заплатить 3,5 тысячи рублей; за «результат» — почти пять тысяч; а за «успех» — семь.
В своих уроках Андрейченко рассуждает о конфликте сердца и ума. Но возникает вопрос: а смогла ли она сама разрешить свои внутренние противоречия? Или для продажи своих инструкций к жизни это вовсе не обязательно?
Специальная военная операцияОна уклончиво отвечала на вопросы о спецоперации, признавая, что перед презентацией книги ей не нужны проблемы. Свою неустойчивую позицию звезда выразила в разговоре с пранкером Соряном.
«Надо временно посидеть тихо. Зачем мне сложности, когда я собираюсь продавать свою книгу?», — заявила она.
Читайте также:
Поднимал руку на Ходченкову и завел роман с женой Костомарова: женщины Владимира Яглыча и почему теперь его не снимают в кино
«Жила под контролем»: Алсу впервые раскрыла тайны семейной жизни с Абрамовым. С кем сейчас роман у певицы?
Загадочная смерть хоккеиста Кольцова. Суицид на почве любви или несчастный случай? Все версии кончины спортсмена
Дарья Осипова