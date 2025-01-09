«Она решала судьбы артистов»: Наташа Королева рассказала всю правду об интригах Пугачевой, кого «погубила» Примадонна

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Певица Наташа Королева решилась рассказать о конфликте с Аллой Пугачевой в эфире шоу «ИЗОЛЕНТА live». Слова Королевой побудили общественность посмотреть по-новому на отношения двух известных артисток.
«Знаете, есть моменты в жизни, которые врезаются в память навсегда. Для меня таким стала первая встреча с Аллой Борисовной. До сих пор, спустя столько лет, не могу понять — за что? Почему ко мне было такое отношение? Ведь мне тогда было всего шестнадцать», — сказала Королева.
Волшебный образ рассыпался
Маленькая Наташа из Киева выросла на песнях Пугачевой. Девочка часами засматривалась на концерты Примадонны, подпевая каждой песне и мечтая когда-нибудь очутиться на той же сцене.
«Для меня она была кумиром, недосягаемой звездой. Я буквально собирала по крупицам её образ — манеру двигаться, интонации, харизму», — поделилась певица.
Но первая личная встреча с Примадонной стала тяжелым ударом для юной артистки.
«Знаете, это как в детстве увидеть, что Дед Мороз — не настоящий. Только в сто раз больнее. Весь этот волшебный образ, который я себе нарисовала, рассыпался от одной встречи», — отметила Королева.
Наташа Королева и Игорь Николаев (Фото: РИА Новости/ Дмитрий Коробейников)
Между двух огней
Как выяснилось, причина холодности Пугачевой таилась в сложных отношениях с композитором Игорем Николаевым. Он долгое время писал хиты для Пугачевой, а потом внезапно переключил все свое внимание на молодую певицу Наташу.
Артистка поняла, что очутилась между двух огней.
«С одной стороны — Игорь, который искренне верил в мой талант и вкладывал в меня всю душу. С другой — Алла Борисовна, для которой его выбор стал настоящим предательством», — добавила Королева.
Школа выживания
То, что виделось кошмаром в шестнадцать лет, в настоящий момент Наташа называет своей «школой выживания» и «прививкой от наивности» в мире шоу-бизнеса.
«Больно, неприятно, но потом понимаешь — без этого было бы намного хуже. Тот опыт научил меня держать удар и не терять себя, что бы ни происходило», — объяснила артистка.
Черное и белое
Сейчас Королева рассказывает о тех событиях с обидой. Однако буквально несколько лет назад певица не раз защищала Пугачеву от нападок в прессе, ведь она понимала, что в реальности «не бывает просто черного и белого».
«У каждого своя правда и свои причины. Главное — не давать прошлым обидам отравлять настоящее», — говорила тогда сама Наташа.
Это система
И пока может показаться, что это единственная подобная история на профессиональном пути Пугачевой, огромная часть других артистов российской эстрады могут поделиться подобными случаями.
«В какой-то момент я поняла — это система. Алла Борисовна умела не просто влиять на карьеры, она фактически решала судьбы артистов», — рассказал человек из близкого окружения Пугачевой.
Михаил Муромов (Фото: РИА Новости/ Антон Белицкий)
Не нужны успешные конкуренты
Хит Михаила Муромова «Яблоки на снегу» в свое время звучал отовсюду. Артист открыто объявил, что он исчез с экранов из-за Примадонны.
«У неё были свои люди на телевидении. Они получали зарплату и выполняли поручения. Ей просто не нужны были успешные конкуренты», — поделился Муромов в беседе с журналистами.
Валентина Легкоступова должна была войти в число новых звезд эстрады. Внезапно певица оказалась в тени после того, как посмела исполнить песни, которые предназначались самой Примадонне. Композиции «Двое» и «Край пронзительно любимый» Раймонда Паулса стали поворотной точкой на профессиональном пути Легкоступовой.
Путь наверх закрыт
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у Аллы Пугачевой всегда был свой круг, а в нем свои люди.
«И если ты в этот круг не входил, путь наверх был практически закрыт», — прокомментировал ситуацию он.
Даже Иосиф Кобзон был в конфликте с Примадонной. После 24 лет участия в «Песне года» его вдруг перестали приглашать на фестиваль.
«Это эйфория, что она всё время будет на пьедестале», — объяснял тогда певец.
Двойной удар
Бывали и ситуации, когда профессиональное соприкасалось с личным. Владимир Пресняков, некогда «любимый зять», оказался не у дел после расставания с дочерью Пугачевой Кристиной Орбакайте. Его карьера начала рушиться, хотя сама Примадонна отрицала свою причастность к его профессиональным неудачам.
Молодой певице Лике Стар отношения с Пресняковым стоили ей не только женского счастья, но и карьеры.
«По щелчку пальцев Примадонны слетели все мои концерты», — говорила певица годы спустя.
Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Перестала существовать
Артистка Вика Цыганова поделилась своей версией ссоры с Примадонной. Всё началось с композиции «Приходите в мой дом» — Пугачева желала выкупить права на песню, но ей отказали.
«После этого меня просто убрали из всех ротаций. Ни телевидения, ни радио – словно я перестала существовать», — обратила внимание певица.
Однако прямых доказательств влияния Примадонны на карьеры других артистов так и не появилось.
Они вернулись сильными
В настоящий момент, когда большинство из подобных историй остались в прошлом, можно проследить некую закономерность: те, кому удалось пережить конфликт с Примадонной, нередко возвращались на сцену более сильными и независимыми профессионалами. А те, кто сдался и ушёл в тень, скорее всего, просто не был готов к жестокому миру шоу-бизнеса.
«В конце концов, это шоу-бизнес, детка», — как говорила сама Пугачева.
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