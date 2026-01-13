Ида Галич рассказала о сложной посадке самолёта во время урагана

13 января 2026, 12:08

Блогер Ида Галич еле приземлилась на Камчатке

Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Ида Галич отправилась на Камчатку на съёмки нового фильма и попала в самый разгар непогоды. В Петропавловске-Камчатском в этот момент бушевал сильный ураган, шёл обильный снег, а большинство рейсов либо отменяли, либо перенаправляли в другие города.





По словам телеведущей, экипаж и пассажиров заранее предупреждали о возможной посадке в Сахалине, Хабаровске или других населённых пунктах. Однако, несмотря на экстремальные условия, самолёт всё же смог приземлиться именно там, куда летел.





«Потрясло нас знатно, но зато мы сели ровно там, куда целились! Из-за сильнейшего урагана нас пугали посадкой и на Сахалине, и в Хабаровске, и другими городами. Ребята уже искали как и куда меня приютить. Отменены все автобусы до 15:00, дороги занесены снегом, почти не работают магазины, и едальни, и внимание — наш самолёт первый, который смог произвести посадку. Все остальные разворачивались в другие города. Я — кроличья лапка, четырёхлистник или подкова, в конце концов! » — поделилась Ида в своём блоге.