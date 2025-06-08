Богдан Титомир объяснил, почему не женился и не стал отцом

08 июня 2025, 17:02

Богдан Титомир заявил, что не женился и не стал отцом из-за отсутствия наследства

Богдан Титомир (Фото: Инстаграм* @bogdantitomir_official)

Бывший солист группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир впервые откровенно рассказал о личной жизни. В шоу «Секрет на миллион» 58-летний артист признался, что не стал отцом, поскольку ему нечего оставить в наследство.







«У меня нет аллергии на брак, просто слово "брак" не могу к себе применить», — добавил Богдан.

«Хотели и перехотели», — заключил артист.