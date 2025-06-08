Богдан Титомир объяснил, почему не женился и не стал отцом
Богдан Титомир заявил, что не женился и не стал отцом из-за отсутствия наследства
Бывший солист группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир впервые откровенно рассказал о личной жизни. В шоу «Секрет на миллион» 58-летний артист признался, что не стал отцом, поскольку ему нечего оставить в наследство.
«У меня нет аллергии на брак, просто слово "брак" не могу к себе применить», — добавил Богдан.
По словам певца, о детях он не задумывается и не жалеет о том, что никогда не был женат. Ведущая шоу Лера Кудрявцева заметила в разговоре с исполнителем хита «Делай как я», что в наследство он мог бы оставить свою знаменитую фамилию, а также напомнила, что многие женщины мечтали создать с Титомиром семью.
«Хотели и перехотели», — заключил артист.
*Запрещен в РФ