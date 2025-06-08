Певица МакSим рассказала о проблемах со старшей дочерью
МакSим рассказала о проблемах со старшей дочерью из-за подросткового кризиса
Певица МакSим рассказала о проблемах со старшей дочерью в беседе с VOICE.
По словам знаменитости, она столкнулась с трудностями воспитания старшей дочери от союза со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Александре сейчас 16 лет и она проходит подростковый кризис.
«У нее очень глубокая личность. В силу того, что мы много общаемся в этот период, ее, конечно, не все понимают, но я понимаю. За все всплесками, за всеми эмоциями подростковыми стоят переживания и четкая причина, которую иногда человек не в силах быстро выразить», — рассказала исполнительница.
МакSим добавила, что сама не испытывала ничего подобного, поскольку в 16 лет уже работала в ресторанах.
*Запрещен в РФ