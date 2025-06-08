«Больше, чем полжизни»: Юлия Высоцкая показала романтические фото с Андреем Кончаловским в особый день

Юлия Высоцкая показала романтические фото с Андреем Кончаловским в особый день
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают важное событие. В своем блоге ведущая опубликовала снимки с мужем из личного архива.



Высоцкая показала серию романтических фото с Кончаловским. На всех кадрах супруги запечатлены в нежных объятиях друг друга или за поцелуями.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

«Мы познакомились в этот день, 29 лет назад. Это больше, чем полжизни, кажется, мы были знакомы всегда и никогда не жили друг без друга. Отпразднуем!» — подписала снимки знаменитость.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Инстаграм* @juliavysotskayaofficial)

Напомним, в 1998 Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского. В 1999 году ​на свет появилась дочь Мария, ​а в 2003-м — сын Петр.

*Запрещен в РФ

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