«Больше, чем полжизни»: Юлия Высоцкая показала романтические фото с Андреем Кончаловским в особый день
Юлия Высоцкая показала романтические фото с Андреем Кончаловским в особый день
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отмечают важное событие. В своем блоге ведущая опубликовала снимки с мужем из личного архива.
Высоцкая показала серию романтических фото с Кончаловским. На всех кадрах супруги запечатлены в нежных объятиях друг друга или за поцелуями.
«Мы познакомились в этот день, 29 лет назад. Это больше, чем полжизни, кажется, мы были знакомы всегда и никогда не жили друг без друга. Отпразднуем!» — подписала снимки знаменитость.
Напомним, в 1998 Юлия Высоцкая вышла замуж за Андрея Кончаловского. В 1999 году на свет появилась дочь Мария, а в 2003-м — сын Петр.
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