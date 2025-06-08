«Система сосудов поехала — синее колено»: Дима Билан признался, что у него предонкология

08 июня 2025, 14:46

Дима Билан признался, что у него предонкология

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

43-летний заслуженный артист России Дима Билан в интервью Надежде Стрелец откровенно рассказал о своем состоянии здоровья.





По словам певца, в феврале 2022 года он перенес серьезную операцию. Билан отметил, что после этого у него обнаружили предонкологию.



Однако благодаря грамотному и своевременному лечению теперь все проблемы знаменитости остались позади.





«Никаких у меня ВИЧ, извините, об этом много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям все, слава богу, хорошо», — сказал Билан.