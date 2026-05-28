Богомолов о театре: «Здесь не может быть демократии»

Константин Богомолов отверг демократические ценности на театральном поприще
Константин Богомолов (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Режиссер Константин Богомолов высказал мнение о специфике управления в театре, заявив, что демократия в этой сфере невозможна. Его слова прозвучали в программе «Вести».



Свое утверждение режиссер обнародовал в ходе обсуждения спектакля, сюжет которого разворачивается в современной театральной труппе. По его словам, успех нынешних постановок основан на трех составляющих.

«Театр — это и семья, и армия, это и диктатура. Я не скажу "демократия" — в театре не может быть демократии. В театре существует просвещенный авторитаризм или, как говорил Товстоногов, добровольная диктатура», — заявил Богомолов.

Ранее Богомолов прокомментировал кадровые назначения в театральной среде. Он поздравил Сергея Безрукова и Константина Хабенского с новыми должностями. О звезде «Бригады» режиссер отозвался с восхищением, назвав его артистом выдающегося дарования и замечательным профессионалом.
