Бойфренд Дженнифер Энистон рассказал о принципах отношений с ней
Коуч Джим Кёртис рассказал о принципах, которые помогают ему выстраивать спокойные и гармоничные отношения с Дженнифер Энистон.
В подкасте Ced with Intention он пояснил, что мелкие разногласия у пары случаются, но они стараются разбирать их без драм и с пользой. В конфликтной ситуации, говорит собеседник, можно выбрать разные стратегии: замкнуться и копить раздражение, попытаться понять, как изменить ситуацию, или прямо признать свою ошибку и извиниться.
Кёртис отметил, что важно не только снять напряжение, но и сделать выводы, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также он считает полезным заранее договориться о «правилах» общения — например, уважать стиль коммуникации партнёра и учитывать его особенности.
Впервые Энистон и Кёртиса заметили вместе летом 2025 года на отдыхе на яхте. Тогда источники утверждали, что актриса «очень счастлива» в новых отношениях. Позже мужчина подтвердил роман.
