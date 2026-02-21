SHAMAN посвятил Мизулиной романтический перформанс на Байкале — фото

21 февраля 2026, 17:20

Певец SHAMAN написал на льду озера Байкал имя «Катя»

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

SHAMAN (Ярослав Дронов) снова оказался в центре внимания — и вновь на фоне Байкала. Но если недавний перформанс на льду озера многие сочли провокационным, то теперь артист сделал ставку на романтику.