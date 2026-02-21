Достижения.рф

SHAMAN посвятил Мизулиной романтический перформанс на Байкале — фото

Певец SHAMAN написал на льду озера Байкал имя «Катя»
Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

SHAMAN (Ярослав Дронов) снова оказался в центре внимания — и вновь на фоне Байкала. Но если недавний перформанс на льду озера многие сочли провокационным, то теперь артист сделал ставку на романтику.



На замёрзшей глади он устроил импровизированное признание в любви — крупными буквами вывел имя «Катя» и добавил сердце. Жест, как уточняется, адресовался руководителю Лиги безопасного интернета, его супруге Екатерине Мизулиной. Чиновница коротко отреагировала в своём телеграм-канале: «Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду», сопроводив запись фотографией с озера.

Фото: телеграм/@ekaterina_mizulina

Ранее SHAMAN уже шумно отметился на байкальском льду. Тогда он облизал поверхность, из-за чего в сети разошлись мемы и начались споры. Сам исполнитель позже заявил, что эта выходка подогрела интерес к поездкам на Байкал.

На волне ажиотажа, как писали СМИ, местный рыбак даже выставил на продажу кусок льда, которого касался певец.
Никита Кротов

