SHAMAN посвятил Мизулиной романтический перформанс на Байкале — фото
SHAMAN (Ярослав Дронов) снова оказался в центре внимания — и вновь на фоне Байкала. Но если недавний перформанс на льду озера многие сочли провокационным, то теперь артист сделал ставку на романтику.
На замёрзшей глади он устроил импровизированное признание в любви — крупными буквами вывел имя «Катя» и добавил сердце. Жест, как уточняется, адресовался руководителю Лиги безопасного интернета, его супруге Екатерине Мизулиной. Чиновница коротко отреагировала в своём телеграм-канале: «Ярослав сегодня на Байкале. Рисует на льду», сопроводив запись фотографией с озера.
Ранее SHAMAN уже шумно отметился на байкальском льду. Тогда он облизал поверхность, из-за чего в сети разошлись мемы и начались споры. Сам исполнитель позже заявил, что эта выходка подогрела интерес к поездкам на Байкал.
На волне ажиотажа, как писали СМИ, местный рыбак даже выставил на продажу кусок льда, которого касался певец.
