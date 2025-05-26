«Бойфренд идёт нафиг»: Саша Спилберг рассказала о своей жизни после появления собаки

Саша Спилберг (Фото: Telegram, @@sashaspilberg)
Блогер и актриса Саша Спилберг считает, что собака — карликовый пудель по кличке Пэппа — полностью изменила её жизнь.
«Она мой лучший друг, первая собственная собака, за которой я сама ухаживаю. Я уверена, что собака позволяет любому человеку почувствовать себя в безопасности», — рассказала блогер изданию VOICE.Она отметила, что не расстанется с любимым питомцем ни при каких обстоятельствах, даже если у её будущего парня будет аллергия на шерсть.
«Бойфренд идёт нафиг!» — заявила девушка.Спилберг также рассказала, что путешествует вместе с Пэппа. Она отметила, что собака обладает спокойным характером, хотя иногда проказничает.
«Она очень чуткая, стеснительная. <…> Конечно, всё зависит от породы. <…> джеки (джек-рассел-терьер — прим. ред.) были всё мое детство, они немножко отбитые. Там хочется поругать, а эта что-нибудь сделает, она такая феечка, что даже ругать не хочется», — заключила блогер.Саша Спилберг вместе со своим питомцем посетила фестиваль «Лапки», который проходил 24—25 мая в парке «Ходынское поле» в Москве для домашних животных и их хозяев.
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