«Совет да любовь»: Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьёва

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)
Не так давно стало известно, что Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Бывшая возлюбленная актера в новом выпуске шоу «Ты не поверишь!» прокомментировала его свадьбу.
«Совет да любовь. Я рада, когда у людей всё хорошо», — заявила Виктория.
Дайнеко и Воробьёв состояли в отношениях в 2012 году. Несколько раз знаменитости сходились и расходились. К окончательному разрыву пары привел переезд певца в Соединенные Штаты.
В прошлом месяце 37-летняя Виктория Дайнеко стала женой геолога Беркели Овезова. Певица познакомилась с геологом в феврале 2022 года. Влюбленные вместе несколько лет.
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Екатерина Коршунова