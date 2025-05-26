Майли Сайрус задумалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Майли Сайрус (Фото: Инстаграм* @mileycyrus)
Американская певица Майли Сайрус в 2023 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в подкасте Зейна Лоу.
В 2023 году во время подготовки к новогоднему шоу, которое Майли провела с Долли Партон, у нее произошел разрыв кисты яичника.
По словам исполнительницы, травмирующий опыт заставил ее задуматься о завершении музыкальной карьеры. От этого шага Майли отговорил ее знакомый.
Многие артисты задумываются о «пенсии» после подобных случаев, которые связаны со здоровьем, заключила Майли.
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*Запрещен в РФ
«Мне оказали экстренную медицинскую помощь. Это было довольно травматично и крайне мучительно, но я всё равно выступила на шоу. Это было действительно очень тяжело для меня», — поделилась Сайрус.
По словам исполнительницы, травмирующий опыт заставил ее задуматься о завершении музыкальной карьеры. От этого шага Майли отговорил ее знакомый.
«Он сказал мне то, что теперь не выходит у меня из головы: "Шесть месяцев. У каждого есть шесть месяцев, чтобы пожалеть себя, а потом мы начинаем восстанавливаться"», — добавила она.
Многие артисты задумываются о «пенсии» после подобных случаев, которые связаны со здоровьем, заключила Майли.
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Екатерина Коршунова