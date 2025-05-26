Майли Сайрус задумалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России, эту значимую победу игроки посвятили своему основателю Сергею Галицкому, который продолжает борьбу с раком. Реакция на успех ФК пришла не только от футбольных фанатов, но и от общественных деятелей, среди которых оказалась Ксения Собчак.