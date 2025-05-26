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Майли Сайрус задумалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Майли Сайрус (Фото: Инстаграм* @mileycyrus)

Майли Сайрус (Фото: Инстаграм* @mileycyrus)

Американская певица Майли Сайрус в 2023 году задумывалась о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала в подкасте Зейна Лоу.
В 2023 году во время подготовки к новогоднему шоу, которое Майли провела с Долли Партон, у нее произошел разрыв кисты яичника.

«Мне оказали экстренную медицинскую помощь. Это было довольно травматично и крайне мучительно, но я всё равно выступила на шоу. Это было действительно очень тяжело для меня», — поделилась Сайрус.

По словам исполнительницы, травмирующий опыт заставил ее задуматься о завершении музыкальной карьеры. От этого шага Майли отговорил ее знакомый.

«Он сказал мне то, что теперь не выходит у меня из головы: "Шесть месяцев. У каждого есть шесть месяцев, чтобы пожалеть себя, а потом мы начинаем восстанавливаться"», — добавила она.

Многие артисты задумываются о «пенсии» после подобных случаев, которые связаны со здоровьем, заключила Майли.

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#сша
«Совет да любовь»: Виктория Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Алексея Воробьёва
Дайнеко высказалась о тайной свадьбе экс-возлюбленного Воробьёва
26 мая 2025, 08:22

Виктория Дайнеко (Фото: Instagram*@victoriadaineko)

Не так давно стало известно, что Алексей Воробьёв тайно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Бывшая возлюбленная актера в новом выпуске шоу «Ты не поверишь!» прокомментировала его свадьбу.
«Совет да любовь. Я рада, когда у людей всё хорошо», — заявила Виктория.

Дайнеко и Воробьёв состояли в отношениях в 2012 году. Несколько раз знаменитости сходились и расходились. К окончательному разрыву пары привел переезд певца в Соединенные Штаты.

В прошлом месяце 37-летняя Виктория Дайнеко стала женой геолога Беркели Овезова. Певица познакомилась с геологом в феврале 2022 года. Влюбленные вместе несколько лет.

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#переезд
#певица
#любовь
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Ксения Собчак высказалась о победе ФК «Краснодар»
Собчак отметила, что успехи ФК «Краснодар» — это достижение Галицкого
26 мая 2025, 07:36

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России, эту значимую победу игроки посвятили своему основателю Сергею Галицкому, который продолжает борьбу с раком. Реакция на успех ФК пришла не только от футбольных фанатов, но и от общественных деятелей, среди которых оказалась Ксения Собчак.
В своих соцсетях журналистка отметила, что победа «Краснодара» символизирует справедливость в мире, которая, по ее словам, часто отсутствует.

«Это заслуженный, справедливый успех человека, который так много сделал для российского футбола», — написала она, подчеркивая, что Галицкий является настоящей фигурой в спорте, в отличие от «чиновничков».

Собчак также напомнила о тяжелом состоянии здоровья Галицкого, которое стало известно благодаря ее публикациям. В прошлом году она сообщила о его диагнозе онкологии, однако, несмотря на трудности, бизнесмен продолжает вдохновлять команду и поклонников футбола.

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#победа
#бизнесмен
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«Новый член семьи»: Эмин Агаларов объявил о пополнении и показал радость дочки — фото
Эмин Агаларов показал кадры с новым членом семьи и счастьем дочери
26 мая 2025, 06:53

Эмин Агаларов (Фото: Instagram* @eminofficial)

Артист и бизнесмен Эмин Агаларов объявил о появлении нового члена семьи, выложив видео того, как он вместе с дочкой играет с малышом. Фанаты в комментариях завалили его похвалой за теплое видео и назвали Эмина замечательным отцом.
Агаларов уточнил в соцсетях, что «новым членом семьи» стал котенок Лео английской породы. Его любящий отец подарил 11-летней дочери Амине в честь ее победы на чемпионате мира по кунг-фу в Италии.

Эмин Агаларов с дочкой Аминой и котенком (Фото: Instagram* @eminofficial)

Амина, приемная дочь Эмина и его первой жены Лейлы Алиевой, сияла от счастья, получив долгожданного питомца. Пока малышу всего три месяца.

На видео Эмин с улыбкой наблюдал, как Лео обживается, смотрел как его дочь с нежностью поглаживает питомца, а затем сам тоже легонько потискал и поцеловал котенка.

Котенок Лео в семье Эмина Агаларова (Фото: Instagram* @eminofficial)

«Наш новый член семьи. Амина помимо золотой медали получила еще и кошака», — заявил Агаларов в личном блоге.
Бизнесмен уже шутит с дочерью о рационе нового члена семьи, спрашивая, можно ли кормить котенка азербайджанской едой. Поклонники умилились семейной идиллии и похвалили Эмина за заботу о дочери и ее новом пушистом друге.

«Какой же вы замечательный папа, Эмин! Дочка счастливая, котёнок теперь тоже в надёжных руках. Пусть у вас будет только радость! (...) Ещё раз поздравляю тебя Аминочка с ПОБЕДОЙ!», — писали комментаторы.
Эмин Агаларов с котенком (Фото: Instagram* @eminofficial)

Агаларов, которого с Лейлой также объединяют дети Микаил и Али, поддерживает теплые отношения с экс-супругой.

При этом сам он сейчас счастлив с моделью Аленой Гавриловой, с которой воссоединился в 2024 году после расставания, и их шестилетней дочерью Афиной.

Эмин Агаларов с дочкой Аминой (Фото: Instagram* @eminofficial)

В середине мая Агаларов выкладывал видео, где он с женой наслаждается отдыхом в Дубае. Ролик вновь был полон нежных моментов и показывает прогулки влюбленных и их купание в бассейне на фоне небоскребов.

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#бизнесмен
#семьи
#отношения
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«Сейчас смотрю на Каннский — будто не мой уровень»: Покорившая Эверест Боня выступила с неожиданной оценкой фестиваля в Каннах
Покорившая Эверест Боня назвала фестиваль в Каннах не своим уровнем
26 мая 2025, 06:52

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Блогер Виктория Боня, покорившая Эверест, заявила, что Каннский кинофестиваль теперь кажется ей «не тем уровнем». Девушка объяснила, что переосмыслила ценности после экспедиции.
Телеведущая пропустила мероприятие, предпочтя покорение вершины и посещение гонки «Формула-1».

Экс-участница «ДОМа-2», более десяти лет посещавшая Каннский кинофестиваль, в 2025 году отказалась от визита на красную дорожку. Вместо этого она покорила Эверест.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Звезда призналась фанатам, что экспедиция изменила ее взгляд на привычные светские события.

«Сейчас смотрю на Каннский — как-то это все кажется… Не хочу зазнаваться, но как будто это немножко не мой уровень. Как будто я ничего не пропустила. Я считаю, что это событие в этом году другое и совсем не хочется там быть», — откровенно пояснила Боня.
Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Сегодня телеведущая уже вернулась из экспедиции во Францию. При этом Виктория первым делом сосредоточилась на личном, соскучившись по семье. По пути домой она рассказывала, как ждет встречи с дочерью Анджелиной и кошкой Мурочкой.

Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)

«Скоро буду Мурочку свою тискать. Так соскучилась. Завтра Анджелишечка приезжает ко мне. Папа привозит ее. Короче, буду дома с семьей», — радовалась она.
В аэропорту Боня столкнулась с перевесом багажа в 105 кг, включая камни с Эвереста, за что пришлось доплатить. Однако звезда восприняла с юмором.

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#ценности
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Блогер Лерчек задолжала налоговой службе почти 30 миллионов рублей
ТАСС: блогер Лерчек задолжала ФНС более 28 миллионов рублей
26 мая 2025, 06:15

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере свыше 28 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 млн 365 тыс. 436 рублей», — сказал собеседник ТАСС.
Чекалину, её бывшего муж Артём Чекалин и бизнес-партнера Романа Вишняка обвиняют в незаконном выводе средств за рубеж через продажу фитнес-марафонов.

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Instagram* @ler_chek)

По версии следствия, они заключали договоры с иностранной компанией, перечисляя оплату на зарубежные счета, и предоставляли подложные документы в банки. Сумма незаконных операций составила около 251 млн рублей.

В материалах дела также уточняется, что Артём Чекалин не имеет налоговых долгов по ИНН.

22 мая сообщалось, что Валерия Чекалина прокомментировала исход судебного заседания и домашний арест. Блогер не согласна с решением суда. Лерчек надеялась, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в ее пользу.

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«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой

*Запрещенная в России экстремистская организация
#бизнес
#банки
#фитнес
#фнс
#документы
#блогер
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