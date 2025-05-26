Ксения Собчак высказалась о победе ФК «Краснодар»

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории завоевал титул чемпиона России, эту значимую победу игроки посвятили своему основателю Сергею Галицкому, который продолжает борьбу с раком. Реакция на успех ФК пришла не только от футбольных фанатов, но и от общественных деятелей, среди которых оказалась Ксения Собчак.
В своих соцсетях журналистка отметила, что победа «Краснодара» символизирует справедливость в мире, которая, по ее словам, часто отсутствует.
Собчак также напомнила о тяжелом состоянии здоровья Галицкого, которое стало известно благодаря ее публикациям. В прошлом году она сообщила о его диагнозе онкологии, однако, несмотря на трудности, бизнесмен продолжает вдохновлять команду и поклонников футбола.
Читайте также:
«Ждите новую меня»: Собчак собралась лечь под нож пластического хирурга
Собчак похвасталась обедом с Анджелиной Джоли на Каннском кинофестивале
Ксения Собчак раскритиковала Лабубу и «теток за 40», которым их дарят
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Это заслуженный, справедливый успех человека, который так много сделал для российского футбола», — написала она, подчеркивая, что Галицкий является настоящей фигурой в спорте, в отличие от «чиновничков».
Собчак также напомнила о тяжелом состоянии здоровья Галицкого, которое стало известно благодаря ее публикациям. В прошлом году она сообщила о его диагнозе онкологии, однако, несмотря на трудности, бизнесмен продолжает вдохновлять команду и поклонников футбола.
Читайте также:
«Ждите новую меня»: Собчак собралась лечь под нож пластического хирурга
Собчак похвасталась обедом с Анджелиной Джоли на Каннском кинофестивале
Ксения Собчак раскритиковала Лабубу и «теток за 40», которым их дарят
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Осипова