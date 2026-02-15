Бойкот и низкие продажи: шоу Лолиты сорвалось второй год подряд

15 февраля 2026, 19:19

Лолита Милявская снова не выступит в Волгограде

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Концерт Лолиты Милявской, запланированный на 20 февраля в выставочном комплексе «Волгоградэкспо», отменили за неделю до даты проведения. Об этом сообщает SHOT.