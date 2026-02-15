Бойкот и низкие продажи: шоу Лолиты сорвалось второй год подряд
Концерт Лолиты Милявской, запланированный на 20 февраля в выставочном комплексе «Волгоградэкспо», отменили за неделю до даты проведения. Об этом сообщает SHOT.
К тому моменту было продано менее половины билетов при стоимости от 3 до 11 тысяч рублей. Организаторы пообещали вернуть деньги зрителям в ближайшее время.
Сообщается, что на ситуацию повлиял зрительский бойкот, а также обращения участников СВО к прокурору Волгоградской области. В своих заявлениях они напомнили об участии артистки в резонансной вечеринке Настя Ивлеева и её прежних высказываниях.
Это уже второй случай за два года, когда выступление Лолиты в Волгограде не состоялось. В марте прошлого года концерт был отменён после её участия в «голой вечеринке»: тогда певица рассказывала, что получила письмо с требованием срочно согласовать мероприятие с МВД и Минкультом, причём на подготовку документов отводилась всего неделя. Понимая, что не успеет выполнить условия, артистка сама отменила шоу.
При этом Лолита продолжает гастрольную деятельность. Недавно она выступила в Калининграде на День всех влюблённых — вход на концерт был свободным. Правда, начало задержалось на три часа: со сцены певица объяснила это ажиотажем и пробками на подъезде к площадке.
