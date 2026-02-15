Достижения.рф

Никас Сафронов уверен: Григорий Лепс ещё дойдёт до ЗАГСа

Сафронов рассказал, какую женщину выберет Лепс после разрыва
Никас Сафронов (Фото: Instagram* / @safronov_nikas)

Никас Сафронов прокомментировал личную жизнь Григория Лепса и выразил уверенность, что певец ещё встретит свою настоящую любовь. Об этом сообщает «МК».



Художник давно дружит с артистом и считает, что для человека творческого склада влюблённость — естественное состояние.

«И до ЗАГСа дойдут, и до венчания, и до долгой совместной жизни», — заявил Сафронов в беседе с журналистами, подчеркнув, что вопрос лишь во времени.
По мнению художника, Лепсу подойдёт понимающая и любящая женщина, которая примет «все особенности» творческого человека. Именно такая спутница, уверен Никас, сможет стать для него настоящей второй половинкой.

Сафронов также отметил, что в жизни Лепс остаётся простым и открытым человеком. Они вместе тренировались по боксу, и, как вспоминает художник, певец всегда вёл себя корректно и с уважением к партнёрам по спаррингу.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0