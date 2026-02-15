Никас Сафронов уверен: Григорий Лепс ещё дойдёт до ЗАГСа

15 февраля 2026, 18:07

Сафронов рассказал, какую женщину выберет Лепс после разрыва

Никас Сафронов (Фото: Instagram* / @safronov_nikas)

Никас Сафронов прокомментировал личную жизнь Григория Лепса и выразил уверенность, что певец ещё встретит свою настоящую любовь. Об этом сообщает «МК».





Художник давно дружит с артистом и считает, что для человека творческого склада влюблённость — естественное состояние.





«И до ЗАГСа дойдут, и до венчания, и до долгой совместной жизни», — заявил Сафронов в беседе с журналистами, подчеркнув, что вопрос лишь во времени.