Никас Сафронов уверен: Григорий Лепс ещё дойдёт до ЗАГСа
Сафронов рассказал, какую женщину выберет Лепс после разрыва
Никас Сафронов прокомментировал личную жизнь Григория Лепса и выразил уверенность, что певец ещё встретит свою настоящую любовь. Об этом сообщает «МК».
Художник давно дружит с артистом и считает, что для человека творческого склада влюблённость — естественное состояние.
«И до ЗАГСа дойдут, и до венчания, и до долгой совместной жизни», — заявил Сафронов в беседе с журналистами, подчеркнув, что вопрос лишь во времени.По мнению художника, Лепсу подойдёт понимающая и любящая женщина, которая примет «все особенности» творческого человека. Именно такая спутница, уверен Никас, сможет стать для него настоящей второй половинкой.
Сафронов также отметил, что в жизни Лепс остаётся простым и открытым человеком. Они вместе тренировались по боксу, и, как вспоминает художник, певец всегда вёл себя корректно и с уважением к партнёрам по спаррингу.