«Пусть боятся»: Джиган высказался о своей личной жизни
Джиган заявил, что не готов к новым отношениям
На «Празднике для всех влюблённых МУЗ ТВ» Джиган прокомментировал личную жизнь и дал понять, что сейчас не настроен на новые романы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Рэпер признался, что поклонницы его не караулят, а сам он сосредоточен на семье.
«Вообще нет (поклонницы не караулят), слава Богу. Пусть боятся, я — многодетный отец. Я без отношений», — заявил артист.Ранее стало известно, что Джиган не поздравил Оксану Самойлову с Днём всех влюблённых. По его словам, их общение сейчас касается исключительно детей.
Похоже, рэпер решил взять паузу в личной жизни — так что поклонницам остаётся только наблюдать со стороны.