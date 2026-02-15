Достижения.рф

«Пусть боятся»: Джиган высказался о своей личной жизни

Джиган заявил, что не готов к новым отношениям
Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

На «Празднике для всех влюблённых МУЗ ТВ» Джиган прокомментировал личную жизнь и дал понять, что сейчас не настроен на новые романы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Рэпер признался, что поклонницы его не караулят, а сам он сосредоточен на семье.

«Вообще нет (поклонницы не караулят), слава Богу. Пусть боятся, я — многодетный отец. Я без отношений», — заявил артист.
Ранее стало известно, что Джиган не поздравил Оксану Самойлову с Днём всех влюблённых. По его словам, их общение сейчас касается исключительно детей.

Похоже, рэпер решил взять паузу в личной жизни — так что поклонницам остаётся только наблюдать со стороны.
Софья Метелева

