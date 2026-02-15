«Пусть боятся»: Джиган высказался о своей личной жизни

15 февраля 2026, 17:09

Джиган заявил, что не готов к новым отношениям

Джиган (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

На «Празднике для всех влюблённых МУЗ ТВ» Джиган прокомментировал личную жизнь и дал понять, что сейчас не настроен на новые романы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Рэпер признался, что поклонницы его не караулят, а сам он сосредоточен на семье.





«Вообще нет (поклонницы не караулят), слава Богу. Пусть боятся, я — многодетный отец. Я без отношений», — заявил артист.