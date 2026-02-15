«От любви до ненависти»: Ревва вспомнил, как его прокляла поклонница

15 февраля 2026, 17:52

Александр Ревва рассказал, как фанатка прокляла его из-за автографа

Александр Ревва (Фото: Instagram* / @arthurpirozhkov)

Александр Ревва поделился историей, которая наглядно показала ему, как быстро восторг публики может смениться разочарованием. Об этом сообщает NEWS.ru.





После одного из концертов артист, уставший после выступления, отказался сразу давать автограф поклоннице и попросил подойти позже.





«Девушка стоит: "Я люблю вас, я люблю вас! Дайте автограф, пожалуйста". Я такой уставший: "Пожалуйста, давайте попозже, попозже". Я ухожу, слышу в спину: "Будь ты проклят!" Я просто говорю о том, что как от любви до ненависти, понимаете?» — рассказал Ревва.