«От любви до ненависти»: Ревва вспомнил, как его прокляла поклонница
Александр Ревва поделился историей, которая наглядно показала ему, как быстро восторг публики может смениться разочарованием. Об этом сообщает NEWS.ru.
После одного из концертов артист, уставший после выступления, отказался сразу давать автограф поклоннице и попросил подойти позже.
«Девушка стоит: "Я люблю вас, я люблю вас! Дайте автограф, пожалуйста". Я такой уставший: "Пожалуйста, давайте попозже, попозже". Я ухожу, слышу в спину: "Будь ты проклят!" Я просто говорю о том, что как от любви до ненависти, понимаете?» — рассказал Ревва.По словам артиста, этот эпизод стал для него показательным: эмоции фанатов бывают очень сильными и порой непредсказуемыми.
Дома же, признаётся Ревва, он старается восстанавливаться после напряжённой работы. Недавно артист шутил, что не любит заниматься стиркой и уборкой, зато с удовольствием проводит время с дочерьми: играет с ними, рассказывает сказки, отвозит и встречает из школы. А ещё иногда балует девочек вредной едой — вопреки строгим правилам мамы.