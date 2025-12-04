«Не повод лишать себя праздника»: Самойлова украсила холостяцкую квартиру к Новому году

04 декабря 2025, 13:36

Оксана Самойлова после развода создала новогоднюю атмосферу в новом доме

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что решила украсить свою «холостяцкую» квартиру к Новому году, хотя сначала сомневалась, стоит ли вообще заниматься праздничным декором в текущей жизненной ситуации.





По словам Оксаны, подготовка к празднику всегда была для неё особым ритуалом: она любит атмосферу волшебства, занимается украшением дома лично и каждый год создаёт оригинальные композиции.



И даже несмотря на то, что сейчас она живёт во временном жилье, Самойлова решила не отказываться от любимой традиции.





«Я сначала думала не наряжать квартиру, а потом такая: "Блин, я же обожаю новогодний декор, я же каждый год создаю что-то классное дома…". Просто в этом году мой дом — временная квартира. Но это не повод лишать себя праздничной атмосферы решила я, и вот стол уже готов. На следующей неделе поставлю ёлку», — написала она в соцсетях.