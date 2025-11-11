«Когда тебя уносит»: Анна Седокова намекнула на новый роман спустя год после смерти мужа
Анна Седокова могла начать роман с футболистом «Спартака»
Анна Седокова вызвала волну обсуждений, опубликовав в соцсетях снимок в фирменном мерче московского «Спартака» и с двумя корзинами красных роз.
Поклонники тут же предположили, что певица намекает на роман с футболистом клуба.
«В любви никогда ничего не чётко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И всё равно, сколько тебе лет — 18 или 66», — написала Седокова.Публикация появилась почти через год после гибели её супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося в Москве в декабре 2024 года. После трагедии певица долго не появлялась на публике и избегала разговоров о личной жизни.