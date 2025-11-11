«Когда тебя уносит»: Анна Седокова намекнула на новый роман спустя год после смерти мужа

11 ноября 2025, 17:41

Анна Седокова могла начать роман с футболистом «Спартака»

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова вызвала волну обсуждений, опубликовав в соцсетях снимок в фирменном мерче московского «Спартака» и с двумя корзинами красных роз.





Поклонники тут же предположили, что певица намекает на роман с футболистом клуба.





«В любви никогда ничего не чётко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И всё равно, сколько тебе лет — 18 или 66», — написала Седокова.