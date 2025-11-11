Достижения.рф

«Хватит эту музыку называть наследием»: треки Паши Техника продолжают исчезать

Из-за конфликта правообладателей со стримингов пропадают релизы Паши Техника
Паша Техник (Фото: Instagram* / @techniquepashalive)

Релизы покойного рэпера Паши Техника массово исчезают со стриминговых сервисов.



По данным портала The Flow, уже удалено около 80 треков, включая совместные работы с Metox и релизы в составе группы «Каптёрка».

Экс-супруга артиста Ева Карицкая заявила, что намерена лично заняться этой ситуацией.

«На следующей неделе я постараюсь заняться некоторыми треками, выпущенными клещом с Пашей — это идиотские треки с убийцами. Я обязательно изыму их со всех площадок. Только те треки, где присутствует Маркус (клещ) и Metox (шестёрка). И хватит эту у***ую музыку называть наследием», — резко высказалась Карицкая.
Рэпер Metox в ответ рассказал, что планирует перезаписать общие альбомы без куплетов Техника.

Софья Метелева

