«Хватит эту музыку называть наследием»: треки Паши Техника продолжают исчезать

11 ноября 2025, 17:36

Из-за конфликта правообладателей со стримингов пропадают релизы Паши Техника

Паша Техник (Фото: Instagram* / @techniquepashalive)

Релизы покойного рэпера Паши Техника массово исчезают со стриминговых сервисов.





По данным портала The Flow, уже удалено около 80 треков, включая совместные работы с Metox и релизы в составе группы «Каптёрка».



Экс-супруга артиста Ева Карицкая заявила, что намерена лично заняться этой ситуацией.





«На следующей неделе я постараюсь заняться некоторыми треками, выпущенными клещом с Пашей — это идиотские треки с убийцами. Я обязательно изыму их со всех площадок. Только те треки, где присутствует Маркус (клещ) и Metox (шестёрка). И хватит эту у***ую музыку называть наследием», — резко высказалась Карицкая.