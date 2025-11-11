«Хватит эту музыку называть наследием»: треки Паши Техника продолжают исчезать
Из-за конфликта правообладателей со стримингов пропадают релизы Паши Техника
Релизы покойного рэпера Паши Техника массово исчезают со стриминговых сервисов.
По данным портала The Flow, уже удалено около 80 треков, включая совместные работы с Metox и релизы в составе группы «Каптёрка».
Экс-супруга артиста Ева Карицкая заявила, что намерена лично заняться этой ситуацией.
«На следующей неделе я постараюсь заняться некоторыми треками, выпущенными клещом с Пашей — это идиотские треки с убийцами. Я обязательно изыму их со всех площадок. Только те треки, где присутствует Маркус (клещ) и Metox (шестёрка). И хватит эту у***ую музыку называть наследием», — резко высказалась Карицкая.Рэпер Metox в ответ рассказал, что планирует перезаписать общие альбомы без куплетов Техника.