«Все рёбра на месте»: вдовец Людмилы Гурченко опроверг слухи об их удалении ради худобы

11 ноября 2025, 18:11

Вдовец Гурченко заявил, что её фигура — природный дар, а не результат операций

Людмила Гурченко (Фото: скриншот из фильма «Карнавальная ночь»)

В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что идеальные формы Гурченко — исключительно природный дар.





«Так бывает. <…> Ей, помимо уникальных актёрских и писательских талантов, был дан уникальный божий дар такой потрясающей формы», — отметил Сенин.