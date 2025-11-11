«Все рёбра на месте»: вдовец Людмилы Гурченко опроверг слухи об их удалении ради худобы
Вдовец Гурченко заявил, что её фигура — природный дар, а не результат операций
В интервью NEWS.ru он подчеркнул, что идеальные формы Гурченко — исключительно природный дар.
«Так бывает. <…> Ей, помимо уникальных актёрских и писательских талантов, был дан уникальный божий дар такой потрясающей формы», — отметил Сенин.Он добавил, что Людмила Марковна знала о подобных сплетнях и с юмором реагировала на них — предлагала желающим пересчитать рёбра, чтобы убедиться, что «всё на месте».
Актрисы не стало в 2011 году, на 76-м году жизни. Сергей Сенин создал музей в память о своей супруге, чтобы сохранить её творческое наследие.