Побег в США, наркотики и долги перед налоговой: как солистка группы «Демо» Саша Зверева променяла сцену на роль «второй Блиновской»?
Певице, чей голос стал символом беззаботного лета для миллионов россиян на рубеже тысячелетий, 1 марта исполняется 45 лет. Александра Зверева, известная всем как солистка группы «Демо», прошла путь от зенита славы до эмиграции в Штаты. Эта брюнетка с обложки нулевых, чей хит «Солнышко» знала наизусть вся страна, сегодня воспитывает четверых детей от трех разных мужей и умудряется зарабатывать на духовных практиках. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Александры ЗверевойАлександра родилась 1 марта 1981 года в Потсдаме, в семье советского военного. Но именно Москва сделала её звездой. В 1999 году 18-летняя студентка МГИМО случайно попала на прослушивание к продюсерам Вадиму Полякову и Дмитрию Постоваловым, и те поняли: они нашли бриллиант. Так родилась группа «Демо», а песня «Солнышко» стала гимном поколения. Лето 1999 года, хит-парады, «Золотой граммофон», «Песня года» — Саша Зверева проснулась знаменитой.
Однако внутри коллектива всё было не так гладко, как казалось на экране. В группе Зверева проработала 12 лет, но в 2011 году грянул скандал. Артистка решила уйти в сольное плавание, и тогда выяснилось, что права на песни, включая то самое «Солнышко», принадлежат исключительно продюсеру Вадиму Полякову. Началась череда судов, и суд встал на сторону создателя группы. Саше запретили исполнять хиты, сделавшие её знаменитой.
Сольные треки «Схожу с ума», «Женщина», «Может быть» выпушенные после ихода из группы не имели и десятой доли былого успеха, и Зверева принила решение кардинально изменить жизнь, уехав в 2015 году в США.
Любовь, дети и муж-американецЛичная жизнь Зверевой была не менее драматичной, чем её карьера. Впервые она влюбилась в банковского работника Илью Гусева. Официально брак зарегистрирован не был, но именно Илья стал отцом её старших детей — дочери Василисы (2003 г. р.) и сына Макара (2008 г. р.). Отношения продлились почти десять лет, но союз распался. Позже Саша с горечью признавалась: «Мы были вместе почти 10 лет, но потом что-то пошло не так». По её словам, расставание было тяжелым, но необходимым шагом. В интервью телеканалу «Домашний» она откровенно заявила, что бывший гражданский муж «только рад был спихнуть с себя заботы», позволив ей увезти детей в Америку:
«Дети — это работа без выходных и отгулов, бешеная вовлеченность и жизнь их интересами. А это очень неудобно и дорого».
Вторым официальным избранником стал диджей Дмитрий Алмазов. В 2011 году на фестивале «Казантип» они сыграли неформальную свадьбу, а в 2012-м расписались официально. В 2015-м у пары родился сын Лев. Но и этот брак дал трещину. Именно в тот момент, будучи беременной третьим ребенком и переживая развод, Саша и улетела покорять Америку.
В США судьба свела её с американцем Дэном Уолбраном. В 2020 году, уже будучи в положении, она официально вышла замуж в третий раз, родив сына Себастьяна (Севу).
Скандалы, наркотики и судыВ 2021 году Александра призналась в в употреблении наркотиков. На пике славы в 20 лет Зверева, по её собственным словам, поддалась соблазнам шоу-бизнеса.
«Полгода я играла в эту распространенную в шоу-бизнесе игрушку», — писала певица в соцсетях.
Однако она указала , что смогла «завязать» в один день без всякой реабилитации .
В 2024 году страна обсуждала возвращение Зверевой на родину. Официальная версия — «сильно деградировала в Америке» от недостатка общения и хочет провести духовный ретрит. Однако журналисты тут же выяснили, что билет на её семинары по «женским энергопрактикам» стоит 35 тысяч рублей, а сама артистка числится в должниках у Федеральной налоговой службы с суммой в 62 тысячи рублей. Совпадение или причина визита? Вопрос остался открытым.
Кроме того несмотря на судебный запрет, артистка, вернувшись в 2024 году в Россию, несколько раз исполняла злополучное «Солнышко» на корпоративах.
«Запрет запретом, но вокалистка, судя по всему, продолжает стричь денежки», — писали журналисты «Экспресс газеты».
Блогерство, доульство и хейтСейчас Саша Зверева живет в Калифорнии, она обосновалась в 2015 году и недавно перевезла к себе родителей. Как рассказал отец певицы Валерий Зверев, главная причина переезда — климат и здоровье жены, страдающей болезнью Паркинсона:
«Моя жена очень любит такой теплый климат. Пока мы были в России, где сугробы, снег, она постоянно была в каком-то плохом настроении». Также он отметил, что соскучился по внукам.
Чем же зарабатывает на жизнь экс-звезда? Спектр занятий широк: от выпуска одежды для беременных до ведения популярного блога. Она стала сертифицированной доулой (компаньонкой на родах) и ведет курсы для будущих мам, основанные на принципах «альтернативной» медицины. Именно за это её часто хейтят в Сети. Критики обвиняют Звереву в шарлатанстве и опасных советах, которые могут навредить здоровью. Тем не менее, спрос на её услуги есть: мать четверых детей выглядит убедительным примером для подражания.
При запуске программы Зверевой «Свидание с душой» в Москве реакция публики оказалась далеко не восторженной. В расхваливании Москвы и противопоставлении её американской бездуховности многие углядели лицемерие и, что ещё хуже, банальный маркетинговый ход, цель которого — привлечь клиентов на платные курсы.
Спектр услуг, которые предлагает сейчас Зверева, до боли напоминает бизнес-модель «королевы марафонов». Это и энергетические практики, и обучение самомассажу лица, и «разговоры по душам», и даже продажа БАДов и фермерских продуктов. Критики мгновенно уловили знакомые нотки: красивая картинка, эскейп-формат, обещания гармонии и здоровья за деньги — всё это уже было в истории Блиновской до её ареста по делу о неуплате налогов.