«Боится ко мне подойти»: Алена Блин предложила Анне Седоковой помириться

06 ноября 2026, 20:07

Журналистка Алена Блин обратилась к певице Анне Седоковой после громкой ссоры

Алена Блин (Фото: Instagram* / @alenablin)

Конфликт между журналисткой Аленой Блин и певицей Анной Седоковой до сих пор остается неразрешенным. Их отношения испортились во время участия в проекте «Мастер игры». Тогда Блин решила покинуть шоу, объяснив свое решение нежеланием продолжать игру вместе с артисткой, которая, по ее мнению, слишком часто клянется детьми. Об этом сообщает Popcake.





Позже разногласия между женщинами получили продолжение за пределами проекта. Алена неосторожно пошутила о Седоковой, заявив, что с певицей можно обсуждать только тему смерти. Такое высказывание сильно задело артистку и еще больше обострило их отношения.



При этом сама Блин, судя по ее последним словам, не исключает возможности примирения. Однако журналистка считает, что первым шаг навстречу должна сделать именно Анна. По словам Алены, певица находится где-то рядом, но пока не решается подойти к ней и поговорить.





«Да вон с Седоковой я разругалась. Она тут ходит где-то, боится ко мне подойти. Аня, делай свой ход», — заявила журналистка.