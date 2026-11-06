«Два дня лежала без движения»: жена звезды сериала «Слово пацана» пожаловалась на боли

06 ноября 2026, 16:48

Беременная жена актёра Рузиля Минекаева рассказала о проблемах со здоровьем

Рузиль Минекаев с женой (Фото: Instagram* / @ruzil.minekaev)

Беременная супруга актёра Рузиля Минекаева Азиза столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Девушка рассказала подписчикам о сильных болях в спине, из-за которых на некоторое время практически потеряла возможность самостоятельно передвигаться. По её словам, даже ходить без помощи мужа было сложно.





После обращения к врачам 28-летней Азизе диагностировали воспаление межпозвоночных суставов и грыжу в крестцовом отделе позвоночника. Из-за болезненного состояния девушка несколько дней была вынуждена оставаться практически неподвижной.





«Два дня лежала без движения. Честно, дурдом, не знаю, как вывозить уже это всё… В такие моменты понимаешь, что ты вообще себя не бережёшь и как же всё-таки круто, когда ты здоровый», — поделилась Минекаева в личном блоге.