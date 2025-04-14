«Боится с ровесницами»: Психолог раскрыла формулу пикапа Прохора Шаляпина в сторону престарелых дам

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Андреевич Шаляпин (настоящее имя — Андрей Андреевич Захаренков) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», телеведущий, шоумен и покоритель женских сердец. Поклонники часто обсуждают увлечение певца избранницами, которые старше него на много лет: 30, 40 и так далее. Многие уверены, что артист не просто предпочитает более опытных партнерш, а стремится использовать их в собственных корыстных целях.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что Прохор Шаляпин выбирает в партнерши женщин преклонного возраста из-за матери.
По словам психолога, отсутствующий биологические отец и властная мама повлияли на формирование нестабильности в характере человека, который получает поблажки за счет того, что становится послушным.
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Анастасия Кардиакос отметила, что очарование Прохора Шаляпина в его легкой позитивности, а его выбор женщин — это компенсация детских дефицитов: нехватки заботы, финансовой стабильности или безусловного принятия.
Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)
Она добавила, что также бизнесмена может быть страх конкуренции с ровесницами, потому что молодые женщины могут требовать больше эмоциональной вовлечённости.
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«Потому что его мать была достаточно контролирующей, властной. Часто мужчина ищет партнершу по материнскому прототипу. Не всегда это прямая ассоциация, но так или иначе, первая женщина в жизни мужчины — мать. С этой фигурой будет связано большое количество выборов. За счёт того, что он воспитывался отчимом и матерью, которая впоследствии занималась и даже как-то контролировала его карьеру, его внутренний мужской стержень, типаж сформировались некрепко», — сказала эксперт.
По словам психолога, отсутствующий биологические отец и властная мама повлияли на формирование нестабильности в характере человека, который получает поблажки за счет того, что становится послушным.
«То есть у гиперконтролирующих матерей чаще всего именно такие сыновья. Послушность, покладистость, юмор дают властному родителю, вроде как, успокоиться. Но это формирует инфантильность», — добавила специалист.
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Анастасия Кардиакос отметила, что очарование Прохора Шаляпина в его легкой позитивности, а его выбор женщин — это компенсация детских дефицитов: нехватки заботы, финансовой стабильности или безусловного принятия.
«Он всегда использует формулу: инфантильность + манипулятивная "жертвенность", что привлекает женщин, склонных к спасательству. Скандалы — часть его идентичности, то есть без них он теряет внимание, а значит — ощущение значимости», — сказала психолог.
Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)
Она добавила, что также бизнесмена может быть страх конкуренции с ровесницами, потому что молодые женщины могут требовать больше эмоциональной вовлечённости.
«Он умеет показать себя "мальчиком, которого никто не понимает", что включает материнский инстинкт у этих зрелых женщин», — заключила Кардиакос.
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Анастасия Панченко