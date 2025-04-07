«Страх импотенции и беспомощности»: Психолог объяснила, к чему приведут отношения Лепса и 19-летней Авроры

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)
Вокруг этой звездной пара ходит много слухов и сплетен. Певец, продюсер, бизнесмен Григорий Лепс выбрал себе с избранницы девушку, которая младше его на 44 года. Главная сваха страны Роза Сябитова уверена, что пара неизбежно распадется и шансов нет. Это же мнение разделяют многие.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что разница в 44 года не является шокирующей новостью для современного общества.
Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
По мнению психолога, Аврора может насытить свою потребность, а потом уйдет за реализацией себя в другом ключе.
Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)
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*Запрещен в РФ
«Такие отношения возможны, но требуют осознанности обоих партнёров, где подразумевается признание триггерных точек и особенностей. Чаще всего подобные союзы либо быстро распадаются, после спада эйфории влюбленности, либо держатся на компенсаторных механизмах (например, девушка ищет в мужчине отца, а мужчина в ней — подтверждение своей молодости)», — сказала она.
Лепс и его невеста: различия из-за разницы в возрасте
- Жизненные этапы: Лепс находится на этапе зрелости, стабильности, возможно, подведения итогов, а Аврора только входит во взрослую жизнь, формирует свою идентичность.
- Ценности и интересы: в 19 лет приоритеты часто связаны с самореализацией, поиском себя, тогда как в 59 — с комфортом, возможно, заботой о здоровье.
- Власть и динамика отношений: огромный разрыв в опыте, статусе и ресурсах может создать патерналистскую модель (отношения по типу «отец-дочь»). С одной стороны, это может дать паре прочность из-за ясности модели, но с другой стороны, в дефиците будет партнерская роль, со своими потребностями
- Темп жизни: его карьера уже состоялась, её — ещё впереди. Через 5-10 лет интересы молодой девушки могут резко измениться, а он вряд ли захочет «растить» её.
- Опыт: Лепс был дважды женат, есть взрослые дети. Это может говорить о склонности к смене партнёров, когда отношения перестают быть «удобными». Еще, получается, его вопрос с наследниками и стандартной формой брака — уже решен. Тогда как у партнерши — еще нет.
Риски для молодой девушки в отношениях с известным зрелым артистом
- Потребность в восхищении (для артистов это стабильная издержка) может превратить партнёршу в «аксессуар».
- Сложность с эмпатией — если для него это «роман с молодостью», он может не учитывать её реальные потребности.
Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Риски для Григория Лепса в отношениях с молодой Авророй
По мнению психолога, Аврора может насытить свою потребность, а потом уйдет за реализацией себя в другом ключе.
Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)
«И это будет означать, что она ему больше не прислуживает. То есть он используется этими отношениями как молодильным яблочком. А когда у партнера возникают свои потребности, он начинает фокусироваться на своей жизни», — добавила она.
Почему зрелые мужчины выбирают молодых девушек
«Потому что дело идет к старости, и возникает подсознательный страх импотенции и беспомощности. Хочется поиграть в молодость. Такое партнерство редко бывает глубоким на уровне ценностных диалогов, взглядов на жизнь, потребностей. В таких отношениях возможна номинальность, когда они приходят на тусовки как пара, а на самом деле совместного быта у них нет», — отметила Кардиакос.
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*Запрещен в РФ
Анастасия Панченко