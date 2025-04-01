«Глоток свежего воздуха»: Психолог объяснила, почему у Бондарчука распался брак с Андреевой и Рудской

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)
Не так давно стало известно о разводе звездой пары: Полины Андреевой и Федора Бондарчука. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется. Напомним, что первый брак у 57-летнего режиссера тоже не состоялся.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» поделилась своими профессиональными наблюдениями за поведением Федора Бондарчука, отметив, что ему знаком паттерн «существования» с близким человеком.
Она добавила, что в их характере зачастую сохраняется легкий бунт, который выходит наружу.
По словам Кардиакос, эти отношения были ростом в профессиональной сфере для обоих партнеров.
Федор Бондарчук и Светлана Рудская (Фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин)
Анастасия Кардиакос предположила, что молодая актриса могла стать для Бондарчука тем самым глотком воздуха, в котором он нуждался.
Она предположила, что с Паулиной Федор Бондарчук был более закрытый, сдержанный, а после развода ему захотелось сновать сиять и быть на виду.
Паулина и Светлана, по мнению эксперта, схожи: статные, стройные, ухоженные, женственные.
В завершении беседы Анастасия отметила, что потребность в сиянии и реализации у артистов является базовой.
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Детство
«Он выходит из кино-династии, его родители стабильные и основательные, каким и захотел быть он сам. В детстве Федора часто оставляли с бабушкой, а люди, выращенные более старшим поколением, чаще склонны к кардинальным переменам», — сказала психолог.
Она добавила, что в их характере зачастую сохраняется легкий бунт, который выходит наружу.
Брак со Светланой Рудской
По словам Кардиакос, эти отношения были ростом в профессиональной сфере для обоих партнеров.
Федор Бондарчук и Светлана Рудская (Фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин)
«Федор в браке реализовывал особенно хорошо себя как яркого артиста, видную фигуру. У них со Светланой был хороший, взрослый тандем. Мы не можем до конца знать, что произошло, возможно, тот самый бунт, человеку становится тесно и хочется нового глотка воздуха», — прокомментировала психолог.
Брак с Паулиной Андреевой
Анастасия Кардиакос предположила, что молодая актриса могла стать для Бондарчука тем самым глотком воздуха, в котором он нуждался.
«Она более закрытая, интровертивная, а для экстравертов бывает интересно расколоть такой орешек. То есть в Паулине была таинственность. Более того, у Паулины бизнесмен-отец, и она изначально выбирала мужчин постарше — таких же, как отец, основательных и крепких. Возможно, развод произошел из-за того, что Бондарчук еще раз вырос из отношений. Здесь также происходит стремление к тому, чтобы дополучить от жизни все – может, это связано с приближением старости, либо с какими-то недополученными в детстве радостями», — объяснила психолог.Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Она предположила, что с Паулиной Федор Бондарчук был более закрытый, сдержанный, а после развода ему захотелось сновать сиять и быть на виду.
Разница и сходства между женами
Паулина и Светлана, по мнению эксперта, схожи: статные, стройные, ухоженные, женственные.
«Они обе женщины. То есть они не пацанки, не экстраординарные. Независимо от того, что одна блондинка, а другая брюнетка. Могу предположить, что свою харизму и сияние Бондарчук больше проявлял со Светланой», — поделилась специалист.Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости / Валерий Мельников)
В завершении беседы Анастасия отметила, что потребность в сиянии и реализации у артистов является базовой.
«Именно эта потребность позволяет им находить силы для того, чтобы работать, зарабатывая восхищение публики. Надеемся, что у Федора Бондарчука гармония и мир в душе. А то, как мы это видим, это зрительские домыслы», — заключила эксперт.
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Анастасия Панченко