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«Глоток свежего воздуха»: Психолог объяснила, почему у Бондарчука распался брак с Андреевой и Рудской

Психолог Кардиакос: Бондарчук развелся с Рудской и с Андреевой из-за характера
Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Не так давно стало известно о разводе звездой пары: Полины Андреевой и Федора Бондарчука. Они не стали раскрывать причины разрыва, а лишь отметили, что все меняется. Напомним, что первый брак у 57-летнего режиссера тоже не состоялся.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» поделилась своими профессиональными наблюдениями за поведением Федора Бондарчука, отметив, что ему знаком паттерн «существования» с близким человеком.


Детство


«Он выходит из кино-династии, его родители стабильные и основательные, каким и захотел быть он сам. В детстве Федора часто оставляли с бабушкой, а люди, выращенные более старшим поколением, чаще склонны к кардинальным переменам», — сказала психолог.

Она добавила, что в их характере зачастую сохраняется легкий бунт, который выходит наружу.


Брак со Светланой Рудской


По словам Кардиакос, эти отношения были ростом в профессиональной сфере для обоих партнеров.

Федор Бондарчук и Светлана Рудская (Фото: РИА Новости / Михаил Мокрушин)

«Федор в браке реализовывал особенно хорошо себя как яркого артиста, видную фигуру. У них со Светланой был хороший, взрослый тандем. Мы не можем до конца знать, что произошло, возможно, тот самый бунт, человеку становится тесно и хочется нового глотка воздуха», — прокомментировала психолог.


Брак с Паулиной Андреевой


Анастасия Кардиакос предположила, что молодая актриса могла стать для Бондарчука тем самым глотком воздуха, в котором он нуждался.

«Она более закрытая, интровертивная, а для экстравертов бывает интересно расколоть такой орешек. То есть в Паулине была таинственность. Более того, у Паулины бизнесмен-отец, и она изначально выбирала мужчин постарше — таких же, как отец, основательных и крепких. Возможно, развод произошел из-за того, что Бондарчук еще раз вырос из отношений. Здесь также происходит стремление к тому, чтобы дополучить от жизни все – может, это связано с приближением старости, либо с какими-то недополученными в детстве радостями», — объяснила психолог.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Она предположила, что с Паулиной Федор Бондарчук был более закрытый, сдержанный, а после развода ему захотелось сновать сиять и быть на виду.


Разница и сходства между женами


Паулина и Светлана, по мнению эксперта, схожи: статные, стройные, ухоженные, женственные.

«Они обе женщины. То есть они не пацанки, не экстраординарные. Независимо от того, что одна блондинка, а другая брюнетка. Могу предположить, что свою харизму и сияние Бондарчук больше проявлял со Светланой», поделилась специалист.
Федор Бондарчук (Фото: РИА Новости / Валерий Мельников)

В завершении беседы Анастасия отметила, что потребность в сиянии и реализации у артистов является базовой.

«Именно эта потребность позволяет им находить силы для того, чтобы работать, зарабатывая восхищение публики. Надеемся, что у Федора Бондарчука гармония и мир в душе. А то, как мы это видим, это зрительские домыслы», — заключила эксперт.

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«На любителя»: экс-возлюбленный Бородиной сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
Экс-возлюбленный Бородиной Терехин сыронизировал об ее отношениях с Сердюковым
01 апреля 2025, 14:18

Ксения Бородина (Фото: Instagram*/borodylia)

Экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин сыронизировал, говоря об ее отношениях с Николаем Сердюковым. Фолловеры Терехина поинтересовались его мнением.
«Брутальный он или нет — я не знаю, это на любителя. Если в общем, то мне он очень нравится, да и Ксюша, вроде, счастливая. Для кризиса среднего возраста самое то», — прокомментировал мужчина.

Сама Бородина пока никак не отреагировала на слова Терехина. Ксения и Николай сейчас мечтают о рождении ребенка и готовятся к свадьбе. Ксения Бородина недавно высказывалась об инциденте с украинской моделью Марией Ковальчук в ОАЭ, которую избили неизвестные. Теледива считает, что такого никто не заслуживает.

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Хирург Тимур Хайдаров сам делал пластическую операцию своей жене
01 апреля 2025, 14:16

Тимур Хайдаров (Фото: Телеграм, @drtimurkhidarov)

Звёздный хирург Тимур Хайдаров рассказал, что сам делает пластическую операцию своей жене Светлане Сильваши.
Как Хайдаров рассказал в интервью Евгении Андреященко, со своей супругой он познакомился 9 лет назад, Тогда Светлана хотела удалить комки Биша. По словам хирурга, на работе он абстрагируется от чувств и эмоций.
«Я её оперировал сам, когда мы уже были вместе. В плане пластической хирургии я говорю: «Ну, а кто сделает лучше, чем я?». <…> когда ты заходишь в операционную, погружаешься в процесс, ты думаешь только о результате», — рассказал Тимур.
Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что поддержит желание дочери менять внешность, в частности разрешит ей сделать пластику груди.

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Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста
Григорий Лепс заработал на бизнесе в 2024 году около 8 млн рублей.
01 апреля 2025, 14:08

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Певец Григорий Лепс не только выступает на сцене, но и пытается развивать свой бизнес. Однако в 2024 году дела его компаний оказались неутешительными, и многие из них принесли меньшую прибыль, чем в предыдущие годы. По информации Kp.ru, артист смог заработать всего около 8 миллионов рублей.
Наиболее стабильные показатели продемонстрировало ООО «ПЦ Григория Лепса», где выручка составила 164 миллиона рублей, однако чистая прибыль снизилась с 7,6 миллиона рублей до 7,4 миллиона рублей.

Ресторанный бизнес Лепса, представленный компанией ООО «Пить», также показал значительное снижение — прибыль упала до 1,5 миллиона рублей по сравнению с 9,8 миллиона рублей в 2023 году. Стоит отметить, что артист не владеет полным пакетом акций этой компании. Кроме того, курортный бизнес Григория на Алтае в прошлом году оказался убыточным. Артист заработал 62 тысячи рублей. Также он потерял 18 тысяч рублей на производстве очков.

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*Запрещен в РФ
#бизнес
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Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков
01 апреля 2025, 13:58

Алексей Куличков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер и телеведущий Алексей Куличков обрел известность после выхода программы «Такси» на ТНТ. Однако потом пропал с телеэкранов.
О жизни артиста и о том, где он сейчас расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Алексей Куличков родился 19 апреля 1976 года в Пензе. Актер не любит вспоминать свои детские годы из-за пьющего отца, который регулярно устраивал дебоши и держал в страхе не только супругу, но и детей.

«Мама работала в трех местах, чтобы содержать меня с сестрой и братом. До сих пор помню, как мы варили макароны и ели с сахаром или яйцом. Если появлялась тушенка, это был праздник», — рассказывал Куличков в одном из интервью.

С ранних лет Алексей увлекался футболом и даже тренировался в пензенском «Локомотиве». С восьми лет занимался в Детско-юношеском доме творчества, где обучался вокалу и театральному делу.

После школы будущий артист переехал в Москву за лучшей жизнью, но ему не удалось пройти вступительные испытания в театральные вузы. Тогда он вернулся в Пензу. В 1997 году окончил Пензенское училище культуры и искусств, получив диплом по специальности «организация массовых мероприятий и режиссер любительского театра». Будучи студентом, Куличков подрабатывал педагогом-организатором, а также выступал в качестве режиссера в спектаклях.

Вскоре после получения диплома молодой человек вновь стал студентом. Он поступил в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, которую он окончил в 2001 году. Второе образование Алексей получил по специальности «актер театра и кино». В начале 2000-х сотрудничал с Русским драматическим театром Башкирии в Уфе.

Карьера


В 2003 году Куличков начал работать на ТНТ, снимался в реалити-шоу «Дом» в качестве телепрораба. В 2005 году был приглашен ведущим в передачу «Такси», он отвозил пассажиров по заданному маршруту и одновременно задавал им вопросы из разных областей знаний.

Именно благодаря этой передаче Алексей полюбился миллионам зрителей. Но, несмотря на бешеные рейтинги, в 2009 году телеигру закрыли.

«В 2009 году произошел ребрендинг телеканала ТНТ, и в то же время был принят закон о такси. Появились приложения, москвичи перестали ловить машину на улице. Мы уже не могли снимать ее по-прежнему и подбирать случайных прохожих. Поэтому телеигра и закрылась», — вспоминал актер.

Алексей Куличков (Фото: кадр из передачи «Такси» на ТНТ)

Примечательно, что артист также пробовал свои силы в кино. Впервые он появился на экране в эпизоде сериала «Адвокат-2», а позже сыграл небольшую роль в нашумевшей комедии «Моя прекрасная няня».

В разные годы Алексей Куличков работал директором коллектива певицы Надежды Бабкиной «Русская песня» и вел программы «Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники», «Первая передача», а также снимался в кино. На его счету съемки в лентах «Детективы», «Счастливы вместе», «Последний мент» и других. Куличков является сценаристом нескольких эпизодов сериала «След».

Личная жизнь


В 2005 году телеведущий женился на девушке по имени Лацына. В этом союзе родились двое сыновей — Яромир и Гордей. В 2017 году пара развелась.

В 2023 году Алексей сообщил, что женился во второй раз. Его избранницей стала фотограф по имени Ольга. Супруги растят дочь Мирославу.

Скандал с пьющим отцом


В 2013 году стали известны подробности о личной жизни артиста. В программе «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским появилась информация об отце звезды шоу «Такси». Алексей много лет не виделся с отцом. Он не особо хотел что-то знать о его судьбе. Куличков с детства обижен на отца из-за его регулярных запоев и унижений, которые пришлось переживать всей семье.

Но в программе Куличков, несмотря на закрытый образ жизни, рассказал о встрече с родителем. Он смог помочь запойному отцу.

Алексей Куличков с отцом (Фото: кадр из передачи «На самом деле»)

«Сейчас отец живет в так называемом «санатории». Я нес этот груз очень долго, пытался его наставить на истинный путь: бросить пить, вернуться к матери, закодироваться. Однако человек выбрал свой путь и в данном случае я его не осуждаю», — говорил актер.

По его словам, отец так и не извинился перед ним за тяжелые моменты, которые он пережил в детстве.

В 2017 году в программе «На самом деле» отец Алексея объявился вновь, где рассказал о тяжелой судьбе и отметил, что живет на пензенской помойке, питаясь объедками. В передаче мужчина потребовал у известного сына квартиру. В конце шоу Куличков пообещал по мере возможности помочь отцу и купить жилье. На сегодняшний день остается неизвестным, изменилась ли ситуация в семье Куличковых.

Чем сейчас занимается Алексей Куличков


Алексей Куличков является ведущим программы про автомобилистов «Первая передача» на НТВ. В 2023 году он также появился в эфире ТНТ в специальном выпуске шоу Comedy Club, посвященном 25-летию телеканала, и был членом жюри конкурса «Миссис Россия — 2023».

Алексей Куличков (Фото: кадр из «Первой передачи»)

В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Куличков попал в больницу с инсультом. Позже сам актер опроверг эту информацию.

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«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию
Дана Борисова заявила, что не будет против решения дочери увеличить грудь
01 апреля 2025, 13:53

Дана Борисова и её дочь Полина (Фото: Instagram*, @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова поддерживает желание дочери Полины менять внешность с помощью пластики. Так, Борисова разрешила ей сделать «углы Джоли», вколоть «Оземпик» и сделать коррекцию формы носа.
«И мне, и Поле прежняя форма её носа не нравилась. <…> Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх», — призналась Борисова журналу The Voice.
Телеведущая также отметила, что если в будущем её дочь захочет с помощью пластики изменить что-то в своём теле, то она её поддержит. При этом, по словам Борисовой, она будет её главной наставницей в этом деле.
«Никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь», — заявила телеведущая.
Напомним, 29 марта, Полина отпраздновала своё 18-летие. В подарок от мамы девушка получила пластическую операцию по коррекции формы носа. По мнению Борисовой, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.

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