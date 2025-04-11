Прохор Шаляпин высмеял своё пристрастие к пожилым дамам и опубликовал видео, в котором использовал фильтры для состаривания.
Так, Шаляпин предстал перед поклонниками в соцсети в образе пожилого мужчины.
Ранее Шаляпин заявлял, что мужчина способен испытывать чувства к женщине только в том случае, если она ценит себя и осознаёт собственные заслуги. Вместе с тем, певец отметил, что настоящую привязанность можно испытывать исключительно к своей стране и к самому себе.
Читайте также:
«Он симпатичный»: Алёна Блин призналась, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
«Мы друг друга любим»: Прохор Шаляпин встретил женщину себе под стать
«На "Майбахах" люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины
* Запрещён в РФ
«Как вы думаете, куда я собираюсь? Ну конечно, на "Огонёк", "Новогодний огонёк" 185-й год подряд», — рассмеялся Шаляпин.
Фото: кадр из видео Прохора Шаляпина (Instagram* @shalyapin_official)Потом он добавил и второе видео, где пригласил фанатов провести старость в доме престарелых «Седые любовники».
Ранее Шаляпин заявлял, что мужчина способен испытывать чувства к женщине только в том случае, если она ценит себя и осознаёт собственные заслуги. Вместе с тем, певец отметил, что настоящую привязанность можно испытывать исключительно к своей стране и к самому себе.
Читайте также:
«Он симпатичный»: Алёна Блин призналась, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
«Мы друг друга любим»: Прохор Шаляпин встретил женщину себе под стать
«На "Майбахах" люблю ездить»: Прохор Шаляпин рассказал, какой подарок примет от любимой женщины
* Запрещён в РФ
Элина Позднякова