Боится жить с мужчинами и не признается в причинах первого развода: кто такая Зоя Фуць — невеста Павла Деревянко

Павел Деревянко (Фото: Телеграм, @pabloderevyanko)
Актер Павел Деревянко сделал своей избраннице, предпринимательнице Зое Фуць, предложение руки и сердца на поле стадиона «Динамо». Это будет первый брак популярного артиста, несмотря на его многочисленные романы. Что известно о его возлюбленной расскажет «Радио 1».
Павел Деревянко сделал предложение руки и сердца
Предложение 34-летней возлюбленной Деревянко сделал на поле стадиона «Динамо» перед началом матча 29-го тура российской премьер-лиги с ФК «Акрон» из Тольятти. В спортивной куртке в цветах команды актер вывел Зою на поле, взял микрофон и, обращаясь к зрителям на трибунах, произнес: «Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце». Затем он встал на одно колено и достал коробочку с кольцом.
Церемония была показана на главном экране стадиона, и, хотя ответ девушки не был слышен, по ее реакции можно было предположить согласие. После этого счастливая пара приняла поздравления от диктора стадиона и покинула поле с большим сине-белым букетом цветов.
Личная жизнь ДеревянкоНесмотря на насыщенную личную жизнь, для 48-летнего актера и отца двоих детей это станет первым официальным браком. Ни актриса Ольга Дымская, ни модель Вера Гоппен, ни певица Елена Князева, ни сотрудница салона красоты Надежда Салтанова, а также другие женщины, с которыми связывали его имя, не смогли убедить его сделать шаг к браку. Даже Дарья Мясищева, родившая ему двух дочерей, не смогла этого добиться.
Павел Деревянко со своей девушкой Зоей Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Зоя Фуць: что о ней известно
Что касается Зои Фуць, то впервые её заметили в компании Деревянко в 2021 году, однако о своих отношениях они открыто заявили только в 2024-м. Зоя родом из Байкальска. Она не делится информацией о своем образовании, но известно, что после окончания школы, ещё под фамилией Коровина, переехала в Красноярск, где познакомилась со своим первым мужем Орестом Фуцем. У пары родилось двое сыновей — Никас и Мирон.
Их отношения завершились скандалом: точные причины разрыва остаются неизвестными, но семья распалась. В своих социальных сетях Зоя делилась, что теперь боится жить с мужчинами и призывала подписчиков не перекладывать свои финансовые обязательства на бывших партнеров.
Став матерью-одиночкой, Фуць начала заниматься бизнесом — перепродажей импортной одежды и визажем. В 2014 году она переехала в Москву, где совместно с Екатериной Ким открыла женский клуб, который также выполнял функции салона красоты. Позже она запустила собственный магазин аксессуаров, который затем стал брендом дизайнерской одежды.
После объявления о начале отношений пара не раз появлялась на публике, демонстрируя свою гармонию. Актер отмечал в интервью, что «всю жизнь добивался своей возлюбленной».
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