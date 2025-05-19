Мать Давы назвала пол его новорожденного ребенка от Мари Краймбрери

Давид Манукян (Фото: Telegram/@davatelega)
Некоторое время назад стало известно, что блогер и телеведущий Давид Манукян (Дава) и его супруга-певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) стали родителями в первый раз. Мужчина поделился кадрами из роддома в соцсетях, но пол новорожденного ребенка не назвал.
А вот мама Давы решила ничего не скрывать и поделилась информацией с аудиторией.
Читайте также:
Александра Стриженова рассекретила имя новорожденной дочери
«Городская сумасшедшая приехала»: звёздный стилист не оценил образ Лены Лениной в Каннах
Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
«Спасибо Богу, что вы есть в моей жизни... И моя сеньорита-вкусняшка», — сказано в публикации матери блогера.Малышка родилась несколько дней назад в одной из клиник Москвы. У возлюбленных прошли партнерские роды. Давид держал Марину за руку, видя появление дочери на свет.
Читайте также:
Александра Стриженова рассекретила имя новорожденной дочери
«Городская сумасшедшая приехала»: звёздный стилист не оценил образ Лены Лениной в Каннах
Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Никита Кротов