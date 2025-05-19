Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)
Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении». Об этом пишут «Страсти».
По словам музыкального критика, кандидатура исполнителя вполне подходит под тематику конкурса.
Шоумен подчеркнул, что шансы на победу у SHAMANа достаточно высокие.
Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение».
Читайте также:
«Зачем SHAMANу конкурс?»: Пригожин раскрыл, кто мог бы представить Россию на «Интервидении» кроме Ярослава Дронова
«Шоу фриков и деградантов»: Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России
Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
«Думаю, наша первая кандидатура, и именно для такого конкурса, архиудачная. Конкурс имеет яркий политический подтекст, и именно российский певец патриотического направления должен быть первым его участником», — отметил Соседов.
Шоумен подчеркнул, что шансы на победу у SHAMANа достаточно высокие.
Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение».
Читайте также:
«Зачем SHAMANу конкурс?»: Пригожин раскрыл, кто мог бы представить Россию на «Интервидении» кроме Ярослава Дронова
«Шоу фриков и деградантов»: Иосиф Пригожин порадовался, что «Евровидение» не показывают в России
Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Екатерина Коршунова